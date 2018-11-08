打政績牌 柯P推4年施政影片

2018年11月08日 19:31 中時 張潼

台北市長柯文哲爭取連任，卻頻遭對手酸「沒政績」，他今推出一支4年回顧影片，細數任內政績，打出政績牌盼化解質疑。

這支3分多鐘影片包括重現北門、環南市場改建、田園城市、八橫八縱路網、1280月票、世大運等。

以下為柯文哲臉書全文：

4年前，我以政治素人的身份走進台北市政府。

自那一刻起，我是台北市市民的公僕。我告訴我的市府團隊，不需服務政黨，不需服務政治，當然更不用服務市長，只要服務市民。

4年過去，每天7點半，我們準時上工，將政治落實在人民每一天的生活當中。有人問我，為何可以這樣堅持？

我笑說，心存善念，盡力而為就是了。除了認真與意志力，我只是面對問題，解決問題。很辛苦。但我們都知道，這是一場不能回頭的政治文化改造運動。

當有人質疑，柯文哲，沒有政黨奧援的你，要怎麼有效推動市政。

我已用4年的成績，回應外界的質疑。

沒有政黨奧援的柯文哲不是一個人，因為，柯文哲的團隊就是全體臺北市民。令我驕傲的台北市民朋友，是你們讓我改變成真，也是你們的相挺，讓我一路堅守崗位，奮勇向前。

我，柯文哲，在這裡，邀請我最重要的隊友們，臺北市民，一起點閱影片，見證我們這四年累積出的成果。

台北的光榮與自信，屬於你們。

未來4年，請你們繼續加入我的團隊，與我一起打拼。讓我們一起告訴這個世界，臺北是一個動人且成功的故事。

我是④柯文哲，請您支持我連任台北市市長。

讓我們一起，改變成真，持續發生。

(中時 )