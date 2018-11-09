「蔗埕冰樂園」將問市 宣傳活動11月周周登場

「蔗埕冰樂園」將問市，宣傳活動11月周周登場。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
呂妍庭

嘉義縣政府為活化六腳鄉蒜頭糖廠，推展糖業文化，將蔗埕文化園區東倉庫規畫成「蔗埕冰樂園」基地，現蔗埕冰樂園創新場域計畫正式啟動，主辦單位將在各鄉鎮推出體驗行銷、社區導覽活動，派出蔗埕冰樂園原創「冰KU怪獸」和民眾同歡，提高「蔗埕冰樂園」能見度，10日235環境教育綠能生活館落成啟用會上，還特別安排冰樂園DIY體驗及百年糖廠探險趣活動，讓民眾免費報名暢玩。

「蔗埕冰樂園」基地，打算以「冰」的主題，導入AR、VR、3D列印及互動投影等科技工具，讓冰樂園不只好吃，還很好玩。這回體驗行銷活動將結合嘉縣特色市集，宣傳蔗埕冰樂園主題，像是10日在糖廠新建的235環境教育綠能生活館，主辦單位將推出花生萌雪人與怪獸冰棍扇DIY體驗，另17日的235幸福市集、24日的嘉減碳田園市集，都會有「蔗埕冰樂園」系列活動，民眾只要FB按讚拍照PO文，就可以現場領取好小禮物，好康多多！

此外，主辦單位也規畫一系列導覽活動，結合嘉縣社區特色、歷史與產業，連結蒜頭糖廠與周邊鄉鎮社區，11月接連推出百年糖廠探險趣、潭墘製陶悠活行、布袋鹽田海風行等3條體驗遊程，由社區居民帶領遊客深入在地，了解當地文化故事，搭配蒜頭糖廠冰樂園計畫簡介，讓遊客進一步了解冰樂園的未來藍圖。

為讓民眾充分掌握蔗埕冰樂園動態，主辦單位鼓勵民眾主動搜尋「蔗埕冰樂園─嘉義縣蒜頭糖廠」官方FACEBOOK粉絲團及官方LINE@，隨時掌握第一手消息，追蹤更多好玩、好康的活動內容。

(中時 )

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