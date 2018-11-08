挪威神盾巡防艦被油輪撞傷 浸水嚴重可能沉沒

2018年11月08日 19:32 中時電子報 江飛宇

一艘剛剛參與完北約三叉戟演習的挪威海軍神盾巡防艦英斯塔德號(HNM «Helge Ingstad»)，停靠在港口時卻飛來橫禍，被一艘油輪撞擊，可能沉沒。

美聯社報導，事件發生在挪威西海岸斯特-特米諾(Sture Terminal)石油轉運港，馬爾他籍的油輪Sola TS號撞上赫格．英斯塔德號，導致艦上8名水手受傷，更嚴重的是，軍艦浸水速度很快，已超過排水的速度，因此127名船員先行撤離。

南挪威聯合救援協調中心官員班．維柯瑞(Ben Vikoeren)表示：「軍艦尾部遭到撞擊，海水侵入的速度超過泵浦的抽出量，已無法控制洩漏，船尾已浸在海中。」

至於馬耳他油輪Sola TS則沒有受損，23名船員仍留在船上。

2009年剛就役的英斯塔德號。(圖/挪威海軍)

事故的細節仍不清楚，挪威海軍會在稍晚時舉行記者會。

南森號巡防艦的海上演習。

赫格．英斯塔德號是挪威海軍最先進的「南森級」飛彈巡防艦(KNM «Fridtjof Nansen»)的4號艦，該型艦全長134公尺，排水量4100噸(輕載)，是歐洲第2種引進神盾戰系的先進軍艦，它配有四面固定的SPY-1F相陣雷達，不過無法同時開啟4面雷達，不具備全面防空能力，該型艦總共有5艘。

(中時電子報)