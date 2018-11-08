新竹》鄭朝方抨地價稅 左攻楊文科右批徐欣瑩

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左二），與同黨縣議員候選人王誠緯（左一）、張珈源（右二），及無黨籍縣議員候選人林祺軒，8日共同開記者會，重申對地價稅的看法。（莊旻靜攝）

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莊旻靜

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方8日召開記者會，針對地價稅案批評對手楊文科「鬧變變騙」擔任副縣長與候選人是言行不一致，其團隊也批評另名對手徐欣瑩「鬧瞎瞎抄」，請選民睜大眼睛，不要再受騙。

鄭朝方與同黨縣議員候選人王誠緯、張珈源及無黨籍縣議員候選人林祺軒同開記者會，鄭朝方表示，他今年4月受到徵召參選新竹縣長，就提出老人年金、營養午餐要恢復，凍漲地價稅及房屋稅等政見，當時文宣都未印上選舉號碼，顯見政見始終如一。

但鄭朝方發現，縣府暴漲地價稅，使許多縣民無法接受，就像當初老人年金、營養午餐一案，在準備選舉時，縣長邱鏡淳、楊文科才重新重視此是，立場、態度丕變，「他們言行多不一致」，相信縣民都感受到政治人物不應有此行為，相信大家不要再受騙。

鄭朝方也允諾，當選之後10天內會召開地價評議委員會，調降並凍漲，地評會委員以透明公開專業制度，他也說，許多民眾告訴他，這次選舉是信任投票，國民黨的地方政府在處理老人年金、營養午餐、地價稅都讓縣民失望，說一套做一套的行為「讓人無法接受，我們嚴厲譴責」。

鄭朝方陣營也以大事記方式，抨擊對手在地價稅一案的作為，包含指責楊文科「路過」縣府抗議，但現場竟有楊文科團隊幹部，質疑這是一場作秀，也質疑楊文科只說上任要凍漲地價稅，隨後又說上任後重開地評會，有溢收稅金會再退，最後又說當初地評會拍板定案公告地價是邱鏡淳而非楊，過程如「鬧變變騙」。

鄭朝方陣營也批評徐欣瑩，先派出前縣府副縣長徐柑妹抨擊楊文科作喊捉賊，又推出網路連署，批評鄭朝方年輕、要多作功課，卻又在臉書上抄襲鄭朝方半年前即有的政見，就是當選後會調降且凍漲，如「鬧瞎瞎抄」。

楊文科團隊對此則回應，他是陪同民眾抗議非路過，且他始終反對公告地價漲幅過大，立場沒有改變，也未欺騙民眾。徐欣瑩團隊則指出，鄭朝方確實應多作功課，徐欣瑩擔任民意代表十多年，從地方到中央，許多政見已經說過，若方法有異有同也正常，不是等鄭朝方宣布參選後才比誰講政策講得早或快，鄭朝方團隊為攻擊而攻擊、反對而反對說法，有如「鄭黨兒戲」，解決問題要兼顧公平正義原則。

(中時 )

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