1111購物節將至 網購將禁大陸肉品

2018年11月08日 19:28 中時 游昇俯

「1111購物節」將至，為避免國人經由網路購物平台如淘寶、蝦皮等買進大陸豬肉產品，讓國內非洲豬瘟防疫出現破口，農委會請網購平台針對大陸肉品限制台灣民眾購買，並予以警示提醒，目前「淘寶網」已配合辦理，但仍需與「蝦皮購物」溝通配合。同時，因應國內若爆發疫情病死豬需就地掩埋，農委會亦要求各縣市政府於一周內完成可利用土地盤點。

因應非洲豬瘟防疫，農委會今（8）日召開跨部會「防範非洲豬瘟全國第一次工作會報」，討論防疫及疫情爆發因應措施。農委會副主委陳吉仲表示，由於旅客違規攜帶疫區肉品入境情形未見減緩，行政院今日已拍板「動物傳染病防治條例」修正草案，提高罰鍰最高至30萬元，草案即刻送交立法院，希望月底前便能審查通過。

但1111購物節即將來到，國人網購數量可能大爆發，為避免大陸肉品趁隙進來，農委會已請淘寶網配合限制國人購買大陸肉品，但尚需請蝦皮購物配合辦理。

農委會防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，旅客攜帶肉品入境，若經申報便不罰，該肉品則需退運或銷毀，郵寄包裹因沒有申報人，也是直接退運或銷毀，但諸如淘寶、蝦皮網購入境的快遞包裹，因需報關，將會裁罰報關人，若報關人是受快遞公司委託，便罰委託人，快遞公司有明確購物者，則會罰購物者。

他說，依據動傳條例，若網購輸入物品未經申報，可罰5萬至100萬元，若是如大陸肉品等禁止輸入產品，則會移送檢調，可處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

會中並討論到國內若發生非洲豬瘟疫情的各種因應措施，農委會副主委黃金城表示，針對疫情爆發點半徑3公里範圍內養豬場，將予以移動管制14天，並視情況可延長管制，染病豬場則須在豬隻全面撲殺後封存45天。

並且，目前各縣市政府正盤點染病豬隻焚燒、化製銷毀及掩埋等處理量能，農委會要求各縣市於一周內盤點出可供掩埋利用之土地面積。

(中時 )