花蓮》劉曉玫遭踢爆 掛名妹美甲公司赴大陸賺人民幣

2018年11月08日 19:55 中時 許家寧

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫遭爆掛名妹妹美甲公司「赫司緹雅」負責人，今年更拓展至大陸。（許家寧翻攝）

劉曉玫澄清妹妹品牌是被山寨受害者，澄清公司絕無赴陸拓點跟開發市場。（資料照）

選舉倒數16天，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫被爆掛名五妹劉雅如經營的「赫司緹雅」美甲公司負責人，更傳今年西進大陸大賺人民幣。劉曉玫表示，妹妹僅赴陸擔任講師，對於自家品牌遭到山寨仿冒，卻被操作成進軍大陸，否認公司赴陸拓點跟開發市場。

2010年申請立案的「赫司緹雅國際時尚美甲」在美甲界的名聲十分響亮，台灣北中部共有9間連鎖美甲沙龍，臉書粉絲頁超過16萬人追蹤，同時經營的大陸社群軟體微博，也有2萬多名粉絲，更在今年9月更前往大陸參加廣州美博會。

對於媒體報導，劉曉玫不但擔任該公司負責人，今年其業務更擴展至中國，恐有至大陸經商之嫌。對此，劉曉玫陣營回應，該公司實際經營者是妹妹LuLu劉雅如，澄清「赫司緹雅」品牌是被山寨受害者，強調並無在大陸拓點跟開發市場。

劉曉玫表示，她鼓勵年輕人有錢賺，放眼全世界，LuLu不只受邀到大陸分享會擔任講師，就連馬來西亞新加坡都有在教學，她認為，只有成功的品牌才會被抄襲，像是台灣五十嵐也被山寨，她絕對會做妹妹堅強後盾，9日將詳細對外說明，破除惡意謠言。

劉曉玫陣營日前舉辦家齊聚一堂，力挺曉玫造勢活動，六姊妹中排行老五的LuLu劉雅如也出席，排行老大的劉曉玫當時笑說，妹妹的美甲事業做得很成功，姐妹們陪她掃街拜票時，花蓮所有的美甲店幾乎都認得LuLu，反倒不見得認識她。

(中時 )