新竹》地價稅爭議不斷 徐欣瑩開記者會

2018年11月08日 20:01 中時 莊旻靜

新竹縣地價稅風波不斷，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩8日召開記者會，找來專家、退休公務員釐清地價評議程序等，讓大眾充分理解，徐欣瑩本人也允諾，上任後會立即召開地價評議委員會，並邀請民眾代表參與，更不會抽民稅、獨厚財團。

徐欣瑩競選總總部總幹事徐國振指出，去年召開12次地價評議委員會，國民黨縣長候選人楊文科主持10次、地政處長1次、縣長邱鏡淳1次，楊文科團隊7日出示去年12月25日第11次會議紀錄由邱鏡淳簽署，不過並非完成程序，而是在12月28日第12次由楊文科代理主持的會議，才是決議，且「與會委員一致同意通過」。

徐國振說，楊文科為政務官，且由首長任命，若不同意地評會決議，「可以表現政務官風格」、「我理念與你不合就辭職」，沒有必要拖到自己變成候選人才發現前面那段期間委屈不能求全，「不能求全就辭職嘛」。

前新湖地政事務所主任羅世昆表示，107年公告地價是由前一年年底的地價評議委員會評議之後，今年1月1日公告30日，沒有異議則經法定程序規定地價，若要更正，就是公告地價有錯或是不合理，可提到地評會辦理更正，有一套計算標準，除非有錯才可以更正。而相關法規也規定，財務有問題也可提出分期付款，要在1年內繳納，而地價稅沒有免繳。

前副縣長徐柑妹也表示，最近坊間有許多耳語，只要楊文科當選就可以免繳或調降，但她強調，地政專家已經講解，鄉親要了解，除了錯誤要更正之外，不可能免繳或調降，有申請可以緩繳，而今天鬧成這樣，也期望鄉親了解，公務人員是依法行政，把相關責任推給公務員，「是非常委屈」。

徐欣瑩則當場承諾，當選縣長後會立即召開地評會，檢討調降這次不合理的暴漲地價，且在地價評議委員中，要納入居民代表，廣徵民意，包含專家學者。此外，徐欣瑩強調，絕對維持公平正義，不會讓民眾再受到暴漲地價衝擊不合理的待遇，不會抽民稅獨厚財團。而縣府的地是大家共有，希望財團投資新竹縣，讓新竹縣發展更好，不會獨厚、也不會扒皮。

徐欣瑩說，希望民眾認清事實，在選舉期間有許多選舉語言，讓大家了解每個候選人的政見，從過去作為看出未來施政，暴漲的地價讓大家受委屈了，未來上任會主持公道。

楊文科競選團隊則回應，楊文科確實主持第12次會議，不過在第11次時，已由邱鏡淳授權業務單位簽奉核定，楊文科未來若當選，也會檢討不合理的地價，凍漲並調降。

(中時 )