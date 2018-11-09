嘉義》走過臨演人生 雞婆邱致諭選市民代表

2018年11月09日 07:05 中時 呂妍庭

邱致諭曾當過1年多的臨時演員，在許多綜藝節目中露臉。（呂妍庭翻攝）

邱致諭曾在本土劇裡當過臨時演員。（呂妍庭翻攝）

邱致諭和姜俊豪等一群伙伴成立Pro鋪路團隊，只要民眾反映哪裡有坑洞，團隊就會前往補坑。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子市市民代表候選人邱致諭曾當過臨時演員，每天賺幾百元的通告費，雖然好玩但經濟不穩定，更看盡演藝圈造假生態，多年後因緣際會接觸到政治圈，廚師變立委助理，轉個彎展開服務人生，還和一群伙伴無私奉獻替道路補坑，這回出來選市民代表，他說想做的事情很多，就希望讓朴子市多點新氣象。

以國民黨籍參選市民代表的邱致諭，10年前找工作的空窗期，無意間被朋友拉去當臨演，不但在綜藝節目中和人假聯誼、假分手，也在本土劇中分飾多角，邱致諭說，當時通告多，常常一整天泡在攝影棚內，但通告費僅500元、800元，一整月下來才賺1萬多元，日子過得頗辛苦。

邱致諭說，因嚮往演藝圈生活，就算日子只能溫飽，仍覺得生活多采多姿，但隨著日子一天天過，他對臨演人生漸漸疲乏，1年後離開繁華台北，跑回南部賣起麻油雞，幾年接觸到政治圈，參與過幾場地方選戰，曾任藍營立委助理，在經手多件選服案後，才發現自己其實很雞婆。

3年前邱致諭和姜俊豪等一群伙伴成立Pro鋪路團隊，只要民眾反映哪裡有坑洞，團隊就會前往補坑，事前還向嘉邑行善團學習怎麼鋪路，獲行善團長期資助路面修補材料，至今鋪路團隊仍義務修補路面，即使忙於選舉，堅持路平的作為不曾斷過。

邱致諭說，短短1年多的臨演生涯讓他有不同人生經驗，加上近年參與社會服務，對住居長大的家鄉有許多想法，認為政治要有新血注入，朴子改變才有希望，所以就算沒有家世背景，還是一頭栽進選舉。

(中時 )