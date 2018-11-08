國小旁蓋石化廠無環評 環團怒：環保署欺人太甚

環團抗議國小旁蓋石化廠卻無環評。（王思慧攝影）

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環保署主秘蔡鴻德（右）最後經環團要求才下來收下告知函，並表示會盡快瞭解詳情。（王思慧攝影）

中油與日商KHNC、兆豐銀行合資超過137億元的曄揚石化，預定地緊鄰有120位學生的高雄市小港鳳鳴國小，環團批此案居然沒有通過環評，國小家長更擔心小孩生命受危害，12位代表今（8）日到環保署門口，遞交公民告知函，但一度等不到環保署主秘蔡鴻德下樓，怒批「環保署欺人太甚」。

環團表示，該案據稱是日商近年在台最大的石化品投資案，但預定地距離鳳鳴國小只有200公尺。中油宣稱此案是跨入高值化市長重要一步，但設廠後會排放或逸散多種有害空氣汙染物和致癌物，竟沒有環評。

地球公民基金會副執行長王敏玲批評，國小內有120個學生健康飽受威脅，但石化廠不能躲在工業區就免環評。協助提出公民告知函律師簡凱倫認為，環評法第5條明定只要「對環境有不良影響之虞」的開發行為，都應實施環評。

已有59年歷史的鳳鳴國小家長會副會長林宏歷說，現在學生偶爾會聞到怪味，以後真的設廠要他們怎麼呼吸，每一個孩子的健康都無價，堅決反對石化廠在國小旁設置。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀表示，臨海工業區排放的空氣汙染物高達122種，長期累積已導致小港區在心血管疾病和急性呼吸道、慢性阻塞性肺疾病等發生率，高於台灣其他地區，開發單位應該要重視環境風險控管。

環團跟家長更改編兒歌「我家門前有小河」，高唱「我家門前有油槽，旁邊有石化廠，煙囪實在有夠多，還要再增加」，最後要將公民告知函遞交環署主秘親自接收；但一度等不到人，讓環團怒批「環保署沒有大人、環保署可以關門了，環保署欺人太甚。」

主秘蔡鴻德最後經環團要求才下來收下告知函，並說自已7日才知道有此案，要不要環評會盡快了解，再進一步處理。

(中時 )

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