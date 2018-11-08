環署揪空污一天查獲10家 罰鍰破百萬

2018年11月08日 19:52 中時 王思慧 、 邱琮皓

環保署查獲民眾露天燃燒情形。（環保署提供）

環保署稽查人員進行事業查核情形。（環保署提供）

近日西半部地區受偏東風影響，且因背風面及風速偏弱影響，空氣擴散條件不佳，造成ㄧ片霧濛濛及空品紅色現象。今（8）日環保署動員18車組55位督察同仁，共計查核29家（件），查獲違反環保法規告發及移送共計12家（件），初估處分金額總計達新台幣100萬至700萬元。其中未遵循停工命令事業，則當場依違反空氣污染防制法第56條移送地檢署偵辦。

環保署三區環境督察大隊啟動強力督察稽查行動，全面針對北、中、南地區重大空污排放量事業進行深度查核檢測，並依空氣品質不良應變計畫加強查核。告發對象包含新北市樹林區、桃園市龜山區、台中市大里區、霧峰區、西屯區，雲林縣斗六市、高雄市仁武區及湖內區。

違規事實包括未依許可排放管道逕行排放、設備元件檢測不合格、未依許可證內容進行設置或變更、漏繳空污費、未依法停工或停業及露天燃燒等。環保署呼籲業者確實操作空氣污染防制設備，及因應空品不良實施製程降載減排措施，以維護空氣品質。

環保署除持續藉大數據分析及人工智慧技術輔助環境執法，同時環保署組成專案應變隊，督導地方環保機關啟動一級空氣品質應變機制，動員多組人力執行固定污染源查緝，對象包括空氣污染物排放量大特定行業（如塑膠業及玻璃製造業等），人口密集度較高鄰近工業區固定污染源（如台中、后里及關連工業區等），以及空氣污染物種類較複雜石化產業等（如林園、大寮及仁武等地區），進行全國性的固定污染源全面深度稽查工作。

並提醒業者應確實操作空氣污染防制設備，以及依據空品惡化資訊配合工廠製程降載減排措施，以減少污染物排放量，維護空氣品質，如經查獲違規情事將依法嚴懲，依法可處新台幣10萬元以上，2000萬元以下罰鍰。

環保署強調，今年以來該署環境督察大隊已篩選北、中、南地區各重大污染排放事業，有系統性的應用紅外線氣體檢漏儀及火焰離子檢測儀，加強執行設備元件檢測，檢測超標者依法告發限期改善。未來仍將持續積極與地方環保局共同合作，實施專案查核，以有效提升整體環境空氣品質，並呼籲製程有空污排放業者應該做好污染防制措施，共同維護我們的生活品質。

(中時 )