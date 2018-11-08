2018年11月08日 20:04 中時電子報 丁世傑

11月8日旗山美濃高美醫專造勢，韓國瑜與國民黨候選人合照。（圖／取自中天）

旗山美濃高美醫專現場擠進3萬人。（圖／取自中天）

造勢現場3萬人熱烈簇擁，歡迎韓國瑜進場。（圖／取自中天）

韓國瑜旗山造勢現場，民眾舉起手機手電筒照亮會場。（圖／取自中天）

韓國瑜旗山造勢現場，民眾起手機手電筒位高雄加油。（圖／取自中天）

韓國瑜高雄造勢現場夜間實況。（圖／取自中天）

韓國瑜旗山造勢會場附近爆滿。（圖／取自中天）

韓國瑜旗山造勢現場。（圖／民眾提供）

韓國瑜旗山造勢會場。（圖／韓國瑜競選總部提供）

韓國瑜旗山造勢活動現場，在下午即開始湧入人群。（圖／民眾提供）

韓國瑜旗山造勢現場位於美濃高美醫專，下午開始湧入人群。（圖／民眾提供）

韓國瑜旗山造勢場合，攤販也趕來附近做生意。（圖／民眾提供）

韓國瑜在高雄「三山（鳳山、旗山、岡山）」造勢活動，今（8）日在旗山美濃高美醫專展開第二場演講會，有人從昨天就進場佔位子，到了今日下午，現場已經八成滿，到晚上7點時許，現場湧入3萬人熱情民眾，一起歡迎國民黨高雄市長候選人韓國瑜進場。

在熱情民眾簇擁下，韓國瑜終於在8點時開始演講，頻頻說謝謝！韓國瑜一開場就說，偉大的高雄市民，再度偉大的站出來了！

圖輯》旗山3萬人熱烈簇擁 歡迎韓國瑜進場

韓國瑜也呼籲高雄市民用食指比「1」，票投1號，建立高雄廉能政府！

(中時電子報)