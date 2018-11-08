25歲女星爆豪門夢碎想吃回頭草 結果讓她後悔莫及

吳千語被指有意與林峯復合。(取自吳千語IG、林峯微博)

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中時電子報
林峯新歡張馨月。(取自微博)

25歲香港女星吳千語外型甜美，桃花也是一朵接一朵開不完。她今年3月宣布與香港當紅男星林峯5年情終，不久後隨即傳出與百億富三代、大陸全國前政協兼地產商施子清的孫子施伯雄(Brian)過從甚密，日前更被拍到兩人從國外返港後，一同回到位於香港舊山頂道的曉峰閣愛巢，離豪門之路又近了一步。有傳吳千語在分手林峯前，就已背地搭上身家比林峯還雄厚的百億富三代施伯雄，即便林峯百般挽留，依舊喚不回變了心的女朋友。

但今(8日)又有港媒報導，指吳千語因為始終施伯雄沒獲認證女友身分，心情不美麗，還在微博PO出寫有「有時候不得不承認，在感情裡，錯過一下子，就是一輩子」、「我錯過你了，你也錯過最好的我了」的文章，疑似暗示想與林峯復合。

不過報導又指，吳千語當時與林峯交往，個性自我，只想著要霸占男友，反觀林峯的新歡張韾月個性就溫柔許多，對林峯百依百順，兩人更已進展至見父母的關係，當然不可能與吳千語復合。

據悉，吳千語搭上施伯雄後，跟換了一個人似的，以前與林峯出國對食衣住行要求多，吃的是高級好料，住也是5星級飯店，當然還與司機接送，但現在與施伯雄交往，為了迎合男友節省的個性，出國玩回來也選擇搭Uber返家，與先前奢華作風差很大。但現在則是換成深得林峯寵愛的張馨月，悠閒過著如闊太般的生活。

(中時電子報)

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