獅航空難因設計不良？波音：攻角感測器有誤

印尼獅子航空。（圖／美聯社）

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中時電子報

波音公司（Boeing）及美國聯邦航空總署7日發布警訊，指出波音737 MAX 8、MAX 9型客機可能普遍存在攻角感測器感應錯誤問題，恐造成飛機向下俯衝等嚴重後果，因此緊急通知引進該機型的航空公司，依照標準作業程序因應；波音是在聽取印尼官方針對獅航失事的初步調查後發布警訊，也讓人聯想機械設計不良是該航班遇難主因，不過最終調查結果月底才會揭曉。

波音公司及美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）7日同步發布聲明，已通知客戶該公司737 MAX 8、MAX 9型客機可能有攻角感測器故障疑慮，要求機師遇到狀況時按照現有流程處理。

根據FAA在緊急適航指令（Emergency Airworthiness Directive）上指出，如果飛機上的飛行控制系統接收到攻角感測器傳送的高角度錯誤訊息，可能會一再發出「機頭向下」指示，如果感應錯誤的情況再不改善，將使得機師難以控制機身，最終導致飛機大角度向下俯衝。

FAA指出，經過各方資料檢視，他們認為攻角感測器故障所導致的飛安問題可能普遍存在於同一機型，因此發布緊急通知。

波音與FAA發布的緊急通知是根據印尼獅航JT 610班機空難調查的初步結果，根據南華早報報導，印尼調查小組7日表示，調查JT 610航班失事前的飛行紀錄，曾四度發生左右兩側攻角感測器以及空速表（airspeed indicator）故障問題。

印尼國家運輸安全委員會主席索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）表示，該航班失事前一天自峇里島啟程飛往雅加達，當時左右側攻角感測器落差達20度，所幸最後仍安全降落。

「攻角」（angle of attack）是飛機機翼方向與氣流的夾角，新加坡「商務時報」（Business Times）引述自「彭博」（Bloomberg News）報導，指出在飛行員關閉自動飛行系統等情形下，飛機一旦偵測到失速可能，就會自動將機頭朝下，其中攻角角度將是影響飛機判別失速的關鍵。

(中時電子報)

文章來源：Boeing issues safety advice over sensors on 737 MAX after fatal Indonesian crash

文章來源：Boeing issues advice on plane sensor after 737 Max jet crash

文章來源：Emergency Airworthiness Directive

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