SOGO周慶首日超標 3館11億元破紀錄

2018年11月08日 20:33 中時 郭家崴

SOGO復興館9日限日限量，KANEBO IMPRESS角質美容液．保溼修護組，價值5355元、優惠價1980元，限量50組。（SOGO提供）

秋冬空汙季來臨，SOGO復興館9日限日限量DAIKIN空氣清淨機1萬7900元，贈SOGO商品券1500元，限量30台。（SOGO提供）

明起降溫，SOGO忠孝館9日限日限量，ROOTS經典LOGO外套（男），原價3980元、特價1980元，有黑、黃、灰3色，共限量120件。（SOGO提供）

明起降溫，SOGO復興館9日限日限量Wales Boutique艾霏系列－格斯四件式兩用被床包組，原價2萬6000元、特價5980元，買一送一。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店今（8日）31周年慶3C、家電和美妝都超威，3館首日逾13萬人攻11億元、超越預期的10億元，破歷年紀錄；其中光是「美妝天后宮」忠孝館美妝單日業績就達1.4億元、首日全館業績6億元，比去年增3%，也刷新記錄。

SOGO台北店300萬組特惠組1.1折起，今早6時30分汐止黃小姐搶頭香排SK-II；開店不到半小時，SK-II超肌能緊緻清潔組、品木宣言青春無敵經典組、YSL首賣#25脣露及奢華緞面脣情禮盒、NARS搖滾不死倒數日曆等都被掃空。

因忠孝和復興雙館祭出買指定iPhone最高送6000元商品券、折扣最優86折起，跑第1的朱先生凌晨2時30分到忠孝館，排8.5小時買iPhone XS送女友，11時開門後連同復興館iPhone XS MAX共80支新機皆秒殺，顯見果粉超瘋狂；復興館限量80組電視買大送大30分鐘也賣光。

忠孝館ROOTS有獨家限量款洋裝買氣佳；晚上7時30分開賣的美妝晚安限量組合，整檔共30組人氣高，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，今年組數增2至3成、總數量比去年多1倍，首度每組送100份100元禮券，等於共送30萬元，她認為實體通路最重視體驗，送禮券最有感，除了價格下殺，商品力和廠商支持力都要兼顧，今年可說是「卯足了勁送」；汪郭鼎松說消費者都是目的性購買，可見SOGO接地氣最到位。

SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO今年全台目標業績108億元，要較去年增近2％；汪郭鼎松表示台北店首日每小時進帳近1億元，看好3館整檔目標63億元、1％成長。

(中時 )