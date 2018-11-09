高雄》防賄選 時代力量組抓鬼大隊

時代力量3高雄巿議員候選人林子盟（右）、黃捷（左二）、林于凱（左）8日宣布組成「乾淨選舉律師團」，另要成立抓鬼大隊，端正選風。（時代力量高雄黨部提供）

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「選舉沒師傅，用錢買就有」，時代力量高雄黨部提名的三民區林于凱、左楠區林子盟、鳳山區黃捷等3巿議員候選人提倡乾淨選舉，為防止各種奧步，8日宣布組成「乾淨選舉律師團」，另要成立抓鬼大隊，端正選風。

時代力量祕書長、高雄黨部主委陳惠敏說，國、民2黨今年所提縣市議員候選人涉及貪汙、賄選、暴力或當選無效等案件，全國22縣市共105位候選人中，高雄市竟有13人，不僅是6都之冠，在全國各縣市中也名列第2名。

黃捷表示，今年高雄第1起現金賄選就在鳳山，樁腳涉以每票500元替巿議員候選人買票，但被查獲的人跟過去賄選一樣，都推稱候選人本身不知情，但這位候選人已經不是第1次涉賄，這難道是在羞辱市民對民主的信任嗎？

林子盟表示，每逢選舉就會出現特定候選人與里長合作，從發放禮品、舉辦餐會到旅遊等，實際上就是變相的綁樁收買，這些老舊的惡劣行為應該徹底剷除，呼籲選舉回歸理念與政策的競爭，全民共同對抗惡劣選風。

林于凱認為，政治若要清明，首先要剷除的就是賄選，其次是關說，地方政治諸多亂象無限循環，其實正是選舉歪風的延伸，例如約定當選後關說人事、安插職位等，都是賄選的一種，拜託市民朋友一定要支持乾淨的人選。

(中時 )

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