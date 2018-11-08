「2018永豐紅酒馬拉松嘉年華」系列活動啟動

2018年11月08日 20:18 工商 曾麗芳

葡萄園下的浪漫餐酒會，備受遊客好評。（圖／曾麗芳）

遊客來到外埔園區，可延伸至永豐社區體驗社區農村再生成果。（圖／曾麗芳）

莊主還會帶領遊客親自體驗「洋蔥紅酒DIY」。（圖／曾麗芳）

永豐社區體驗社區農村再生成果，透過在地「酒堡庄」解說釀酒過程。（圖／曾麗芳）

一年一度的外埔區「紅酒路跑嘉年華」系列活動，每年吸引數以千計的遊客熱烈參加，今年12月將再度於永豐社區盛大登場，三場活動分別為12月2日「葡萄園下的餐酒會」、12月8日「花田裡的紅酒吧」與重頭戲12月9日「2018永豐紅酒路跑變裝嘉年華」，已有不少遊客提前預約體驗。

為了替12月的系列活動提前暖身與宣傳，今（8）日邀請知名部落客進行踩線體驗，優遊虎仔腳庄、品嘗紅酒入菜在地料理餐桌、體驗洋蔥紅酒製作，擴大宣傳「2018永豐紅酒路跑變裝嘉年華」系列活動。

水土保持局台中分局長簡俊發表示，永豐紅酒路跑變裝嘉年華活動，自2013年起舉辦至今已邁入第6年，早已成為永豐社區及外埔地區年度盛事。由於今年適逢「2018國際花卉博覽會」，遊客來到外埔園區，可延伸至永豐社區體驗社區農村再生成果，透過在地「酒堡庄」解說釀酒過程，導覽永豐社區六分綠廊道、虎腳庄農夫市集、眺望台看高鐵，柚子園試吃、葡萄園下的浪漫餐酒會及調酒DIY活動，更進一步認識永豐社區與外埔區。

簡俊發今日在親身體驗「葡萄園下的餐酒會」後，對於社區的精心布置，讓遊客在葡萄樹下品嘗紅酒入菜的在地料理，以及莊主自釀的各式不同口味的葡萄酒、甜酒、白蘭地、葡萄酵素、葡萄醋等，邊聆聽著曼妙的音樂，增添深度旅遊的情趣；而餐酒會後，莊主還會帶領遊客親自體驗「洋蔥紅酒DIY」，自己做一瓶屬於自己風格與風味的調酒、帶回家慢慢品味。

永豐社區發展協會總幹事劉金湖表示，今年的「2018永豐紅酒路跑變裝嘉年華」活動，社區結合周邊其他社區與在地6家酒庄業者共同辦理，希望透過運動、在地產地體驗及酒品入菜來推廣餐酒文化、行銷在地農產品、打響社區與在地酒庄知名度，順利將社區的發展行銷到全台。

由於永豐紅酒路跑報名已進入尾聲，還沒完成報名的民眾，可至www.ibodygo.com.tw網站報名，11/10截止。

(工商 )