高薪者減稅方案出爐：年薪跟吳音寧一樣即可受惠

林若亞條款拍版定案，如果年薪跟北農總經理吳音寧一樣是250萬，選擇核實減除就有利。（圖／粘耿豪攝、中時資料照）

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中時電子報

高所得者又有機會減稅了！明年申報今年所得稅的薪資所得特別扣除額為20萬元，但如果納稅義務人可以證明你的治裝費、職業上工具支出，以及進修訓練費用加總後，超過20萬元，在薪資扣除額一項，選擇核實減除最有利。舉例，上班族年薪跟北農總經理吳音寧一樣是250萬，各項減好減滿就有22萬5千元。

根據中央社報導，財政部的名模條款已經拍版定案，薪資費用核實減除上限採單項計算，規劃：治裝費、職業上工具支出、進修訓練費用等3項，費用核實減除上限均為3％，不過，這些花費支出一定要是工作上必須，才能核實減除，將從嚴認定。

以治裝費為例，必須是職業相關的穿著，亦即只有在工作時才能穿的衣服，業務人員穿著的西裝，上班穿，也可以喝喜酒的時候穿，所以就不能列為治裝費。髮型設計師買專用剪刀、搜救人員保障個人安全所添購的設備，才能減除。

財政部草案出爐前，已與行政院充分溝通，近期送院審議，希望立法院這個會期可以完成修法。

舉例年薪100萬元的上班族，每一單項都減到滿，總共可減除9萬元，少於薪資特別扣除額20萬元，納稅人還是選擇20萬的扣除額會比較有利。如果年薪跟北農總經理吳音寧一樣是250萬，每一單項報滿3％，薪資費用減除就有22萬5千元，超過薪資特扣除額20萬，選擇核實減除就有利。

(中時電子報)

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