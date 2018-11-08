詐騙12億後逃美多年 劉振強今晚押解返台歸案

2018年11月08日 20:57 中時 陳麒全

肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，涉嫌偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億多元後潛逃美國，8日晚間遭押解返台，隨即被上銬，押解到士林地方法院歸案。（陳麒全攝）

肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，涉嫌偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億多元後潛逃美國，8日晚間遭押解返台，隨即被上銬，押解到士林地方法院歸案。（陳麒全攝）

肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，涉嫌偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億多元後潛逃美國，8日晚間遭押解返台，隨即被上銬，押解到士林地方法院歸案。（陳麒全攝）

肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，涉嫌偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億多元後潛逃美國，8日晚間遭押解返台，隨即被上銬，押解到士林地方法院歸案。（陳麒全攝）

肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，涉嫌偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億多元後潛逃美國，8日晚間遭押解返台，隨即被上銬，押解到士林地方法院歸案。

遣逃美國通緝犯劉振強前肯因茲國際開發有限公司負責人，自1995年起涉嫌與其胞兄劉振憶，共謀偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款新臺幣12億2千6百餘萬元，並在1998年4月間潛逃美國，士林地院於1999年7月12日發布通緝。

劉員在2005年間涉嫌一起跨國販毒、走私假煙及偽鈔案，遭美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分處逮捕，經法院判刑入監。在今年7月16日服刑完畢，加州移民法庭法官經兩次聽證後裁定簽發遣返執行令，於美西時間11月7日執行遣返作業，調查局8日派員自美國舊金山押解外逃通緝犯劉振強返臺，並解送士林地方法院歸案。

(中時 )