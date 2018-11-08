文森卡索加盟《分秒幣爭》 韓國天后一秒成萌粉

文森卡索飾演IMF總裁。（華映提供）

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《分秒幣爭》由劉亞仁和金憓秀超強卡司聯手合作，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的秘密，劇組更邀來國際巨星文森卡索加入演出陣容，演出全片影響韓國經濟生殺大權的核心人物，金憓秀得知可以與他演對手戲時非常開心，更一秒成粉絲說：「他出現時好像有自帶BGM（背景音樂）般，一切都成了慢動作的感覺啊！」

電影製片透露：「我們是在毫無策略的狀況下，直接大膽的向文森卡索的經紀人提出邀請。本來以為成功機會不高，沒想到他會同意到韓國加入演出。」文森卡索在片中飾演國際貨幣基金組織的總裁，劇組認為IMF總裁是個非常專業及強勢的角色，演技上除了要消化大量的金融專業用語，必需在電影中和金憓秀強力抗衡，讓他們苦思許久，最後決定邀請文森卡索。

文森卡索接連演出《瞞天過海2：長驅直入》、《黑天鵝》、《神鬼認証：傑森包恩》等片，首度接演韓影，因對詮飾IMF總裁的挑戰感到新鮮，也對韓國文化充滿好奇，更覺得劇情引人入勝等各種因素下，決定要接下這個工作，他特別有感觸說：「過去的事件怎能對現在還能有這麼大的影響力，我們現在還有受著和當時一樣的苦嗎？我想可以透過這部作品，也能學習到韓國當時的許多情況。」

金憓秀第一次見到文森卡索時瞬間變小粉絲，同樣和文森卡索有大量對手戲的趙宇鎮也說：「一見到他，真的會有種慢動作的感受。」但金憓秀笑稱自己還是撐住專業演員的態度，「他演戲時，我外表假裝很鎮定做自己的事，其實一直在偷看，內心一直想著『喔~~原來是可以這樣演啊！』，一直觀察他。」該片12月7日上映。

(中時 )

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