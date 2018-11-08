小野：我哭是因為柯P太可憐 老實卻被欺負

2018年11月08日 20:49 中時 張潼

台北市長柯文哲「行動競選總部PA PA GO」首場活動今在士林夜市旁登場，表定晚間6點開始，一開始人潮稀稀落落，直到晚間8時許，除自發的支持者，學姊黃瀞瑩開直播招募，以及當地友柯議員候選人動員之下，包括媒體、幕僚在內，現場約500人左右。柯競選總幹事小野致詞時雖說不再回應小野指控他的內容，但最後仍忍不住為自己、朋友吳念真等人以及柯文哲抱屈，直說柯「太老實、被人家欺負，很想關起門罵三字經！」

小野說，自己昨天哭，是因為柯文哲太可憐，這麼老實，被人家欺負，「從以前到現在，怎麼可能選到一個市長6點半起床、7點15到市府，祕書要把他早到，做到晚上11點，花多少錢請這樣一個市長？」小野還問現場民眾，4年來有沒有人抓到柯文哲貪污、舞弊、他的員工貪汙舞弊？質疑柯的人只好拿4年前的事（指活摘器官事件）再打他一次，還「卑鄙的說他要選總統，他沒有！沒人那麼想當總統，所以他非常痛苦！」

小野還說，丁守中先是罵他的好朋友，接著今天又罵他兒子，所以他不再回應了，等選後如果大家還想聽他的故事，「我可以告訴你我有多無私」；他還說，自己會哭是因為是個有真情的人，這樣的人才能搞革命，也只有真情的人才能打敗虛假的人、打敗惡魔。

柯文哲到場後也細數自己的施政，包括4年來每天7點半上工、追蹤列管案件有8800多件，另外還有還債金額達530億、鄰里交通改善計畫讓去年車禍死亡人數創新低等。他也針對在地議題，提到士林北投科技園區明年中開始招商、後年中可開始開發，社子島禁建48年，也是在他任內開始動，再如北藝中心「講起來天就黑一邊」，但那是因廠商倒閉，實際上北市招商成績越來越好，連3年最高。

柯文哲還加碼再諷刺前朝，以前BOT案都是政論節目討論話題，如大巨蛋、雙子星，「這4年你有聽過我的BOT案被討論？有聽過局處首長貪汙？」喝酒到半夜2點，隔天還可以去7點半晨會，但2天、3天就受不了，所以只要市長在，大家都不敢遲到，市長不貪汙，副市長、局處長也就不貪汙，世大運也是因為他而縮減了預算，「自己不歪哥，事情都很好做！」

(中時 )