SBL》說好的梅約呢？達欣熱身賽僅剩麥克連苦撐

2018年11月08日 20:53 中時電子報 黃及人

被譽為SBL史上最大牌洋將的2008年NBA選秀探花梅約，8日並未如期趕到彰化體育館跟台北達欣會合，達欣總教練范耿祥表示，目前梅約已經解決護照問題搭機來台途中，預計9日就會抵台，但整個熱身賽應該都不會上場！

31歲的梅約，2008年被灰狼用第3順位選上，隨即被交易到灰熊，隨後待過灰熊、獨行俠、公鹿等隊，卻在2016年違反聯盟禁藥規定，慘遭NBA禁賽到今年新球季才可復出，沒想到如今淪落到SBL打球，且確定加盟台北達欣。

儘管上個月就已傳出達欣跟梅約簽約，卻遲遲沒有何時抵台訊息，如今隨著熱身賽開打仍不見蹤影，達欣總算給了比較明確的答案，梅約確定9日抵台，是否會來彰化跟達欣會合？目前無法確定，達欣下場熱身賽10日出戰裕隆。

只是梅約整個熱身賽都不出場，等於台灣球迷想要看到他的場上英姿，最快要等新球季開打後，18日下午3點達欣遭遇台啤的首場例行賽，達欣的3場熱身賽，也只好依靠麥克連1人苦撐，面對其他球隊的雙洋將勢必難以取勝。

達欣8日最後以83比95輸給富邦勇士，吞下熱身賽首敗，富邦則拿2連勝，達欣以宋宇軒17分最高，麥克連15分、11籃板及3火鍋，呂濟而14分；富邦以歐頓16分、17籃板表現最佳，洪志善11分，基斯與林郅為各有10分。

(中時電子報)