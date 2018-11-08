大葉辦製酒研習　助農莊技術升級

2018年11月08日 21:01 中時 謝瓊雲

大葉大學食科系柯文慶教授(中)帶學員參觀位在台中市外埔的製酒廠，並討論製酒技術。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學食科系教授柯文慶（右）邀請舜堂酒業賴舜堂博士（左）分享製酒經驗（謝瓊雲翻攝）

大葉大學食品暨應用生物科技學系承辦農糧署「製酒技術高階訓練班研習」，透過授課、技術指導，並實際走訪經營成功的特色酒莊，帶領農村酒莊人員提升釀酒技術、打造酒莊特色，邁向永續經營。

大葉大學食品暨應用生物科技學系教授柯文慶表示，農糧署積極輔導農村轉型，委託大葉大學開辦「製酒技術高階訓練班研習」，透過課程講授、技術座談、實地參訪等活動，希望能輔導農村酒莊提升釀酒技術，協助酒莊打造特色，開創經濟價值。

二天研習共計20多名學員報名參加，第一天邀請謝昌衛教授、陳雪娥教授、吳瑞碧教授等專家學者，講授介紹釀酒基礎與製酒技術發展，同時針對台灣酒莊規畫、工廠動線安排、原料品管標準、基酒選擇、永續經營等議題，進行開放式討論。

第二天則實地前往台中市外埔區的萊嘉酒廠參觀，並邀請大葉大學傑出校友、舜堂酒業賴舜堂博士，解說蒸餾酒與水果酒澄清技術與效果判定，協助酒莊學習相關應用技術，開發新商品，在酒品市場脫穎而出。

彰化縣二林鎮的金玉湖酒莊負責人廖立興說，開酒莊已經營14年，做久了難免都會遇到瓶頸，每次大葉大學只要舉辦製酒研習課程，他都一定會報名；每次跟老師、同業交流意見後都收穫良多。

(中時 )