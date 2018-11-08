袁詠琳情斷紀亞文成靈感 半年逾5男追求夯翻

2018年11月08日 20:57 中時 蔡琛儀

袁詠琳和伊林名模隋玲、蘇暐淇開心合照。(粘耿豪攝)

袁詠琳8日出席美國棉2018秋冬服裝秀，首唱代言歌曲〈終於勇敢了〉，歌曲部分靈感來自曾情牽5年的前男友紀亞文，她打趣笑說：「謝謝他給我靈感，要給他版權費。」她表示當初分手雖然很痛苦，但唱完這首歌以後覺得心裡釋懷不少，現在兩人仍會在彼此生日送上祝福，或是互相關心對方，她雖說現階段不會復合，但也沒把未來說死。

袁詠琳14日將迎接32歲生日，她要和教會到澳洲去學音樂相關課程，她笑說以前想像32歲的自己已經結婚，現在決定把結婚年齡調到35歲；但她身邊不乏追求者，這半年來約有超過5個人對她是好，甚至單獨約她出來吃飯，不過她表示現階段仍在調整心態，因為下一段戀愛希望以結婚為前提交往。

她今和可愛的混血小男童一起走秀，除了要牽小朋友走伸展台外，她更要幫小朋友在舞台上簡單換裝，完全沒有這方面經驗的她一開始非常緊張，彩排時還拉了小朋友練習好多遍，但還是讓她母愛大噴發，直呼好想要有一個這麼帥的兒子，也笑說覺得自己將來帶小孩鐵定沒問題，會是個合格的媽媽。

已4、5年沒走秀的隋玲坦言很緊張，但一上台馬上有了享受在舞台的感覺，她剛結束戲劇拍攝，上進的她自己開始上導演洪子鵬的課充電；蘇暐淇則說自己因在模特兒界的身高不算高，很少有機會走大舞台，這次難得可以跟這麼多可愛的小朋友走秀，讓她相當開心，她近期也在上戲劇指導的課充實自己。兩人都相當喜歡小朋友，在後台看得心花怒放。

(中時 )