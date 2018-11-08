朱延平將國片喻為「台灣水果」：越多人看到越喜愛！

2018年11月08日 20:58 中時 徐桐炘

兩岸電影交流台灣代表團大家長朱延平導演，今天率眾出席「台灣電影新人新片展」開幕式。（兩岸電影交流委員會提供）

導演朱延平為推廣台灣電影，以兩岸電影交流委員會大家長身份，領軍4部國片《切小金家的旅館》、《藍色項圈》、《只有大海知道》和《引爆點》前往今年在佛山舉行的金雞百花電影節，演員吳慷仁、姚以緹、張庭瑚、鍾家駿共同出席，朱導打趣說，「講到台灣，都知道水果很好吃，因為大家都吃過，台灣電影要趕快追上超越水果，觀眾看過都喜歡，越多人看到越被喜愛。」

「台灣電影新人新片展」由《切小金家的旅館》擔任開幕片，男主角張庭瑚興奮表示：「這是今年我與導演去韓國富川影展後，再次有機會讓台灣以外的觀眾看到這部片，希望大家能抓到我演出的笑點。」現場主持人也好奇導演怎麼想到邀羅家英、朱咪咪這兩位廣東人也很熟悉的演員，導演林冠慧笑說：「我從小看他們的喜劇電影長大，當初寫劇本寫到爺爺、奶奶的角色，腦海不自覺就想到羅家英跟朱咪咪，也很感謝兩位前輩看了劇本大力支持。」

近來作品連發的吳慷仁攜新作《引爆點》來到佛山，笑說以往對佛山的想像是武術打拳很厲害的城市，北京朋友則大力推薦他嚐嚐佛山美食扎蹄，讓他想起小時候住眷村時爺爺燒的紅燒蹄膀。他希望佛山觀眾看過《引爆點》後能分享宣傳出去，讓這部好作品未來有機會在大陸商業放映，女主角姚以緹表示故事其實想傳達的是社會關懷和環境保護，希望把正向力量傳遞給佛山的觀眾朋友們。

達悟族小演員鍾家駿甫以《只有大海知道》勇奪明斯克國際影展（MIFF）最佳青年演員大獎，今天又代表作品參加金雞百花電影節「台灣電影新人新片展」，是台灣代表團中年紀最小的，他表示《只有大海知道》在他的家鄉蘭嶼拍攝，那邊很少有大陸遊客，希望大家看了這部片，能認識蘭嶼、喜歡蘭嶼。

《藍色項圈》導演張訓瑋則分享新作概念，他表示片中高壓的升學氛圍，相較於台灣年輕孩子只是想像，大陸經歷過或正在準備高考的年輕觀眾，應該很有共鳴，所以特別期待觀眾的迴響。

(中時 )