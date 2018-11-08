王心凌睽違3年出輯 一票大咖等到打呵欠

王心凌俏皮打呵欠。(環球提供)

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王心凌將推出新專輯。(環球提供)

王心凌睽違3年，將在12月推出全新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，包括陶晶瑩、黃子佼、徐若瑄、林心如、楊丞琳等人都PO上呵欠照，直白表示：「心淩讓我們等到都打哈欠啦！」原來是跟她發佈的「黑哈妮」IG九宮格相關，照片中身穿黑色澎澎袖洋裝的她打著哈欠，和以往曝光的形象大不相同，除了有眾多明星好友們的哈欠照，其中更有愛犬布魯托打哈欠的照片，相當可愛。

王心凌今年初開始緊鑼密鼓籌備全新專輯，短時間內聽了幾百首DEMO，讓她覺得既過癮又痛苦，因為有太多好作品要抉擇，更笑稱自己有嚴重選擇障礙」。求好心切的她，每首DEMO都試唱過後才會決定是否保留，她也說這次的新專輯除了造型上做了對比的升級，整個籌備工程也比以往浩大，過程雖然像聯考一樣有點辛苦、有點煎熬，但看到作品逐一完成後的喜悅，王心凌表示：「真的是會讓人樂此不疲、欲罷不能啊！」

這次她以「黑哈妮」IG九宮格做為新專輯的暖身，特別到北京與當地團隊合作拍攝專輯，造型結合她的招牌甜美形象，並做了對比升級，黑色澎澎袖洋裝代表甜心其實也有玩酷、小性感的時候；專輯名稱概念則來自王心凌IG帳號，希望大家發現更多不同以往的心凌，認識生活中的她。

王心凌第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》21日於全台7-11、23日全台通路開放預購。

(中時 )

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