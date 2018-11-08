非洲豬瘟防疫 農委會擬廚餘統一蒸煮

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避免養豬廚餘成為非洲豬瘟傳播途徑，農委會即日起要求各養豬場落實廚餘高溫蒸煮，12月起將正式開罰。但考量小規模養豬場蒸煮廚餘不敷成本，農委會擬將廚餘委由大型養豬場統一蒸煮，再分送周圍小養豬場使用，故請環保署於一周內檢視「廢棄物清理法」法規限制，是否可放寬適用。

農委會今（8）日召開「防範非洲豬瘟全國第1次工作會報」，會中指出，若國內出現非洲豬瘟疫情，案例所在縣市將禁止廚餘養豬，若疫情擴大，亦考量全面禁用廚餘。

目前農委會要求養豬場落實廚餘高溫蒸煮，但考量二、三十頭以下規模的小型養豬場，因蒸煮廚餘不敷成本，恐使業者不易落實，故農委會考慮由地方設置統一蒸煮中心，提供養豬場使用。但環保署質疑，廚餘統一蒸煮後再配送各養豬場，配送距離遙遠，有沒有可能再造成感染？

對此，農委會副主委黃金城表示，日本曾實施廚餘集中蒸煮，若能由大養豬場負責蒸煮廚餘，提供周圍小養豬場使用，應可解決廚餘蒸煮問題；但因「廢清法」似乎限制廚餘使用，只限於自己的養豬場，需請環保署再檢視法規，是否有放寬適用的可能。

黃金城亦指出，目前國內豬隻在養頭數約540萬頭，其中12%、約65萬頭以廚餘餵飼，全台廚餘養豬場約有2600場，農委會目前掌握1700場，其中申請使用廚餘餵飼經環保署列管的僅357場，尚未掌握的其他小養豬場則正在清查當中。

(中時 )

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