航警緝毒中心再建功 分析情資數據阻毒

2018年11月08日 21:12 中時 陳麒全

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。（陳麒全攝）

航警局緝毒中心再度建功，透過分析情資及大數據資料，在8日上午將欲搭機運送毒品前往日本的4名嫌犯，在登機前一舉就逮，並繼續追查幕後毒梟。

航警調查，月前成立的緝毒中心在接獲情資及分析大數據後，發現數名可疑對象，企圖夾帶毒品安非他命前往日本賺取暴利。8日上午8時20分被鎖定的劉姓男子（25歲）出現在桃園機場第1航廈，準備搭虎航IT-218班機前往日本茨城縣，航警局安檢大隊會同關務署台北關針對其行李與人身進行檢查，果然在劉姓男子腹部及雙腿，發現3包用彈性繃帶綁在身上的安非他命，毛重1551公克。

航警在進一步調查登機資料後，同行的還有田姓男子、葉姓女子、葉姓男子等3人，其中葉姓女子與田姓男子為表姊弟關係。由於班機在9時25分起飛時間將至，航警局保安大隊、刑警大隊馬上火速調派員警，在出境長廊上狂奔至A1候機室攔截，途中還引起旅客側目。最後在班機起飛前，分別在A1及A5候機室，分別順利攔截到3人。

航警在初步檢查後，並沒有在田姓男子等3人身上或行李內，發現任何毒品，研判可能是發現劉姓男子被捕，其他人見狀後，馬上在管制區內棄置毒品。航警局緊急動員所有人力，到管制區內廁所、長廊、候機室各角落尋找，翻遍所有垃圾桶，把衛生紙等垃圾倒了一地，讓負責清潔維護人員一頭霧水。最後在廁所垃圾桶內找到6包毒品，全案總共查獲安非他命4741.4公克。

劉姓男子等接受偵訊時供稱，這趟出國運毒是每人6萬元的代價，讓毒梟把毒品綁在身上，搭機前往日本，在抵達當地後，會有人主動聯繫接運毒品。

航警局分析，安非他命在國內零售價格每公斤約400萬元至500萬元，如果運送到日本可以翻8倍，暴利翻了數倍，這批安毒如順利運至日本，價值超過新台幣1億元以上。所以毒梟利用沒有任何前科的男女運送毒品至日本，並選擇茨城等日本2線城市入境，因為當地機場國境線檢查強度，可能沒有東京、大阪等1線機場嚴格。已經將這部分情資透過國際合作，通報日本方面共同追緝幕後毒梟，打擊不法。

(中時 )