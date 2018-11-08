金馬強片《幸福城市》陷放映苦戰 丁寧想以「不拿獎」當票房祭品

2018年11月08日 21:08 中時 徐桐炘

國片《幸福城市》入圍金馬4大獎，上映第三週票房卻陷入苦戰，截至上週僅獲得90萬票房，以該片入圍金馬最佳女配的丁寧感嘆，日前導演何蔚庭向她吐露：「以後我要怎麼拍片？!」她自認是該片的「既得利益者」，聽聞後相當難過，「因為《幸福城市》我現在手上有很多劇本等我挑，但是我就是開心不起來，我覺得對一個堅持端出好作品的創作者來說，說這一切都太不公平！」她甚至願以「不拿獎」作為票房祭品。

丁寧表示該片在國外影展拿下多獎，放映時皆座無虛席，台灣影后楊貴媚在釜山電影節甚至險搶不到票，而何蔚庭8年前的《台北星期天》單廳播映就賣出150萬，如今票房不進反退，她開始思考台灣觀眾的口味，「電影不屬於藝術，而是娛樂。」她更擔心觀眾欠缺思考動力，只想要刺激開心，但她認為：「現在只想快樂，以後可能就不太快樂了！」

因丁寧近日力挺同性婚姻平權活動，她感謝不少同志發聲包場看片，她也和入圍金馬最佳新演員獎的謝章穎勤跑映後座談催票，2人在片中就有著「密切關係」，但因演戲時的氣氛太劍拔弩張，最近相處終於更輕鬆自然，還一起唱電話亭KTV。

面對票房困境，丁寧不但沒有拿獎壓力，反倒說：「我願意不拿獎，如果可以交換的話，只希望票房更好，戲院願意放到金馬獎結束。」她表示因為這部片受到關注，「我已經在一種得獎的狀態了，因為這部電影被大家看到，不需要再拿一個獎。」該片全台上映中。

(中時 )