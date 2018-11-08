壞掉的星際大戰玩具被當不明爆裂物 警為此封街兩小時

2018年11月08日 21:21 中時電子報 柯毓庭

16歲的男住戶稱因為玩具壞掉了，因此隨手扔在中庭花圃，沒想到竟引起大騷動。(翻攝自STAR WARS網站)

新北市三重區6日驚傳疑似爆裂物，讓派出所員警獲報後不敢大意，除了圍起兩道封鎖線外，更通報刑事局防爆小組，沒想到折騰了兩個多小時後，才發現所謂的不明爆裂物，竟是住戶小孩扔棄的，星際大戰電影中的「光劍」玩具。

據《聯合》報導，三重中正南路某社區的管理員於6日深夜１１時許報案，稱中庭發現疑似不明爆裂物。大同派出所接獲報案後，便立即派員前往查看，赫然發現一狀似手電筒、長約１５公分、直徑３公分的不明管狀物，且裝有紅色小燈泡，更不停發出急促的滴滴聲響。

警方發現後不敢大意，立即拉起兩層封鎖線，並與管理員一同引導周邊住戶疏散，隨後也通報刑事警察局防爆小組前往支援拆彈。由於此不明爆料物外觀無標註文字，而周邊亦未發現恐嚇訊息，員警便開始調閱周邊監視器，想確認涉案人身分。

調閱監視器後，警方才發現原來此不明爆裂物，係為一社區１６歲的男住戶所遺棄、市售約300元的星際大戰「光劍」玩具。由於劍身壞掉了，男孩便將劍柄隨手扔在中庭花圃，想不到竟引起大騷動。男孩並訝異為何這群大人這般無知、大驚小怪，員警則無奈稱「它會發出滴滴滴滴!真的很恐怖!」

員警確認爆裂物其實是壞掉的玩具後，便將光劍還給男孩，在凌晨１時２０分解除緊急狀況，並通報刑事局危機解除，結果被虧「正經一點好嗎!」社區住戶則輕鬆看待此次烏龍事件，笑稱｢這種狀況找家裡有小孩的家長、或星際大戰影迷即可!」

(中時電子報)