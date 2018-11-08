東奧資格賽》中華女足9比0痛宰蒙古 總教練卻有感慨...

中華女足在東奧資格賽以9比0再勝蒙古，圖為中華隊此役的先發11人。（中華足協提供）

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中時電子報
／綜合報導

又是9比0！中華女足8日在東京奧運亞洲區首輪資格賽迎來第2戰，繼續大開殺戒，繼上役以9球完封地主塔吉克，再以9比0痛宰蒙古，拿下2連勝，隊長余秀菁則連續兩場上演「帽子戲法」。

然而，同樣是大勝對手9球，相較於首戰一開始局面膠著，直到上半場終了前由包欣玄連進兩球，下半場才進入狀況，中華隊這次是開賽第29分鐘，就由包欣玄先馳得點，許翊筠、李綉琴、余秀菁隨後跟上，上半場就以4比0領先。

而余秀菁上役在下半場的7分鐘內連進3球，賽後坦承能在這麼短的時間內攻入3球，還是她踢國際賽的第一次。這次余秀菁在上半場破門後，又在下半場開始6分鐘內連進兩球，再次以超高效率完成帽子戲法，陳燕萍、林雅涵隨後再進3球。

中華女足大勝，卻讓總教練顏士凱感慨想起15、16年前的往事，「當時日本女足新監督上任，第一場國際賽就邀請『中華木蘭』，因為1999年亞洲盃我們經歷10年再次贏日本。當時我是國內聯賽冠軍隊教練，在很短的時間組成「聯隊」去比賽，不知天高地厚，以0比11慘敗…」

顏士凱說，對蒙古比賽結束，他想起那場「不堪回首」的球賽，讓他開始發願向日本學習，直到現在，「要進9個球不是容易的事，今天我們組織連結做的很好，沒有強求，而是按照自己的控制節奏走，一層一層打穿，很有內容，也很欣慰。」顏士凱說。

中華女足2連勝、進18球零失球暫居A組第1，接下來休兵兩天，11日迎戰新加坡，可望輕鬆取得3連勝，能否搶下分組第1直進第2輪，關鍵應是13日隊菲律賓之戰。

(中時電子報)

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