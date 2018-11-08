許信良：民進黨恐失守高雄 選後台灣人民對大陸會較友善

2018年11月08日 21:26 中時電子報 丁世傑

前民進黨主席許信良今日表示，這次地方縣市長選舉，民進黨可能失守高雄市，對民進黨一定會有很大的衝擊。經過這次選舉，台灣人民對中國大陸的態度會比以前友善。

馬英九基金會7日、8日兩天在台灣大學法學院舉行「馬習會三週年政策研討會」，探討兩岸關係何去何從，8日研討會議程包括經濟社會，並舉行圓桌論壇，許信良也是圓桌論壇座上賓，發表諸多意見，並於會後接受中評社訪問，作出上述表示。

對於民進黨是否有可能失守高雄市？許信良說，他認為可能性是高的，今年的選舉結果對民進黨一定會有很大的衝擊。

許信良指出，民進黨現在非常艱苦的原因，第一當然就是年金改革，牽涉到幾百萬人的切身利益，「這些人把你當敵人看」。且這些人節約消費，影響到內需經濟。第二就是兩岸關係陷於僵局，導致陸客不來，最後也是影響台灣內需，內需衰退使得民眾反彈，這兩點造就民進黨的困境。

許信良分析，台灣是分裂的社會，人民從分裂中在尋求共識，台灣人民因為面臨生活及經濟問題，使得這次選舉，可能會讓分裂的社會有取得更大共識的機會，尤其是對兩岸問題。因兩岸僵局對經濟造成的影響，人民感受很深。因此他認為，選後「人民對中國大陸的態度，會比以前友善很多。」

(中時電子報)