孟耿如被誇可愛 竟回這句話

孟耿如和貓咪拍MV。(愛貝克思提供)

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孟耿如和導演比爾賈。(愛貝克思提供)

孟耿如推出首張迷你專輯《#不可愛》，專輯主題從她身上，找出可愛與不可愛的對比，型塑孟耿如歌手身份的專輯視覺。為了達到對比需求，專輯拍攝耗費兩天時間，讓她姿態混合帥氣，古怪，大辣辣，拍攝中因為率真直接的舉動，符合孟耿如真實個性的真性情，還是被大家直呼好可愛，搞得不想被貼可愛標籤的她，又好氣又好笑的說：「我不可愛啦！」

而她的主打歌〈我不可愛〉由詞人葛大為及新婚的徐佳瑩和比爾賈聯手打造，拍攝MV時，比爾賈從孟耿如的真實生活出發，呈現鎂光燈之外的愜意生活，不但在現場打造出一個「家」，還安排貓咪和孟耿如共眠、對看，想打造出沈靜、神秘又可愛的貓咪，其實就是孟耿如生活寫照的安排。

〈我不可愛〉也是她個人首支MV初體驗，她表示跟當演員最大的不同，就是拍攝MV時，把自己完完全全交給導演就好，跟隨導演的指令當下完成各種情緒和動作，且MV拍攝時會把歌曲二倍數快轉播放，「快速對嘴很好玩，這樣播《我不可愛》也很好聽！」

而孟耿如更在本周在社群網站公布了她即將在12月15日舉辦生平的第一場「簽唱會」，由於是第一次，她深怕當天沒人來，竟然自己在社群網站告解，因為平常工作場合中，她不會很常幫粉絲簽名，對支持她的粉絲一直都很有歉意，現在終於名正言順地辦簽唱會了，希望多年來支持她的粉絲，她真心希望那天大家會來找她簽名，她會好好努力的記住大家的臉，真心的感謝大家的支持。

(中時 )

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