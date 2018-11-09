遵循古法 自由薑母鴨飄香20年

2018年11月09日 07:16 中時 林和生

嚴選紅面番鴨及老薑熬煮的薑母鴨，是不少饕客指名品嘗的美味。（林和生攝）

經由友人傳授配方，陳炳堂在屏東市創業開起薑母鴨店，遵循古法的熬煮方式，堅持選用紅面番鴨及老薑等食材，從初期6桌逐漸擴大規模至50桌，飄香27年的好味道，已是不少饕客指名品嘗的美味。

談起創業初期，陳炳堂仍印象深刻的說，當時因工作不好找，經友人鼓勵下才興起創業念頭，找了一處僅能擺放6張桌子的小店面，賣起薑母鴨；但夏日根本沒生意，創業第2年就想打退堂鼓，不過靠著他淡季兼差開計程車的堅持，慢慢熬過最苦的日子。

直到2、3年後，堅持的好味道經口耳相傳，漸漸看到回流客，生意也慢慢步上軌道，他也慢慢擴大營業規模，如今全店能擺上50張圓桌，但每到冬天旺季，還是一位難求，堅持不調價、維持好品質，就是他給顧客最好的回饋。

陳炳堂說，店內選用飼養135天的紅面番鴨，肉質吃起來有嚼勁，熬煮湯頭也挑選3年的老薑，加上特製中藥材與純米酒調煮，遠遠就能聞到陣陣撲鼻而來的香氣，喝一口湯頭更是滿足。

不少北漂遊子或常年在國外工作、讀書的屏東人，一下飛機與家人的第一站就是這間薑母鴨店，離開家鄉前也要到這裡報到，陳炳堂不諱言，這是給餐飲業者的鼓勵，也是他們堅持下去、煮出美味的動力。

店名：自由薑母鴨

地址：屏東市自由路313號

預約電話：（08）736-8849

營業時間：16：30-1：00（不固定休假）

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(中時 )