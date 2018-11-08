蕭煌奇致詞 有感覺調皮當伴舞

2018年11月08日 21:36 中時 蔡琛儀

有感覺將舉辦慶生趴。(寬宏提供)

創作二重唱「有感覺」新專輯即將完工，製作人蕭煌奇對「有感覺」讚譽有加，也勉勵成員蔡婉怡（肥肥）和陳怡安（安安）要繼續努力，「不要埋沒上天給你們的天賦，不要懈怠。」肥肥花了一年走出男友驟逝的傷痛，除了寫歌《未完待續》送給男友，也決定完成他未竟的音樂理想，「從此都把一個人的生活、創作、歌唱，當兩人份在過，希望在天上的他也能夠感受到。」

蕭煌奇精心幫有感覺製作第二張創作專輯，日前完成60%，錄完了第六首歌，讓肥肥和安安在錄音室開直播歡呼，當蕭煌奇在鏡頭前致詞，有感覺則自稱「伴舞小妹」，在他旁邊調皮比讚，也看出師徒間的好情誼。蕭煌奇讚賞說：「妳們每一首歌都可以做為主打歌！」讓肥肥和安安尖叫、開心不已，影片結尾，蕭煌奇大喊：「下一張還是要找我（製作）喔！」讓有感覺更是鼓譟大呼：「要要要！」為新專輯錄製過程添上美好回憶。

肥肥的男友原本是有感覺創始團員之一，且很喜歡蕭煌奇，曾多次選唱蕭的歌，他得知煌奇老師要幫有感覺製作第二張專輯，也重燃音樂小宇宙，決心上台北重拾心中的理想，沒想到男友卻在去年11月在睡夢中過世，兩人決定繼續完成創作，以慰他在天之靈。而有感覺也將在2月1日晚上8點在後台咖啡舉辦2018有感覺「今天粗什麼」粗線條慶生趴，12點正式開票，購票請洽「寬宏」。

(中時 )