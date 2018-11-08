東芝公布中期經營計畫 將裁員7千人

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日本東芝出售半導體記憶體事業擺脫經營危機後，8日首度公布未來5年的中期經營計畫，擬在5年內裁員7千人，挹注1兆7千億日圓(約台幣4651億元)在設備投資和研發上，以達成經營合理化。東芝將金母雞的記憶體事業拱手讓人，今後將加強社會基礎設施及人工智慧(AI)事業等。

東芝5年內將裁員7千人，相當於集團員工總數的5%。東芝50歲以上的員工占比高，預測今後每年約有上千人離職，除了屆退休年齡自然離職的員工外，還將在較難成長的火力發電等部門徵求自願離職者。除削減人事費外，還將控制調度材料等經費，徹底削減成本。

現在的東芝在水處理、變電系統、電梯等基礎設施部門的營業額高，占總營業額的3成以上，故東芝今後將加強人工智慧和物聯網（IoT）等領域的研發，並應用在基礎設施事業上。

東芝預定2019財年將投資1350億日圓(約台幣369億元)在設備投資上、1800億日圓(約492億元)用在研究上，今後5年總計將投資1兆7千億日圓，其中還包括提高公司內部業務效率的網路資訊技術的投資。

東芝過去在海外拓展核電事業，但旗下的美國子公司西屋核電於2017年宣告破產，使東芝退出美國核電事業，造成巨額虧損。東芝也打算出售英國核電公司NuGen，但因與南韓電力等的談判不順，最後決定明年1月起著手進行清算。

2015年東芝爆出做假帳的會計醜聞，又因美國核電事業的巨額虧損而陷入經營危機，最後被迫出售經營主力的記憶體和家電事業。

(中時 )

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