台北》遭爆因政治獻金問題被罰 姚文智團隊：禁得起考驗

2018年11月08日 22:14 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智今質疑台北市長柯文哲4年前關選舉帳戶都是假的，甚至超收的政治獻金都沒返還。不過有網友在ptt指出，姚文智在2014年時的政治獻金也有問題，遭監院罰6.7萬元，沒入24萬元。對此，姚團隊發言人洪立齊回應，當時舊法規定應於收到時間內1個月內返還、2個月繳庫，但因為團隊實際查證困難，導致返還時間較晚，強調絕對禁得起考驗。

洪立齊說，當時《政治獻金法》第15條規定，對於不合規定的捐贈，應於收受後一個月內返還或兩個月內辦理繳庫，「當時是姚文智團隊因實際查證困難，導致返還時間較晚」至於另有一筆日商公司捐贈，因姚辦當時已盡查證義務，故監察院最後僅沒入該筆捐款，沒有任何處罰。

洪立齊補充，舊法期間過短所造成的困擾，也已於今年修正，改為在申報截止日前返還或繳庫即可，這從修法理由「鑑於實務上迭經擬參選人反映選舉期間因選務繁忙，相關查證、返還及繳庫未及作業」就能清楚看出。

洪立齊強調，姚文智的政治獻金帳戶絕對都是依法申報，完全禁得起考驗，也不會刻意規避或閃躲，並主動向社會大眾說明。反觀柯文哲市長，自今早姚文智公開提出質疑後，仍不敢出面回應，令人甚感遺憾。洪立齊特別再次呼籲，柯文哲應先將2014年參選市長的政治獻金帳目交代清楚、不要躲避，給社會大眾一個清楚的說法。

(中時 )