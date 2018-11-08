「年年有魚」飛機降落時衝出跑道 所幸人員無礙

2018年11月08日 22:06 中時電子報 江飛宇

一架寫著「年年有魚」的海鮮貨機，在降落加拿大哈利法克斯國際機場時衝出跑道，導致飛機嚴重受損，所幸機上的4名機組員只受一些輕傷。

A Sky Lease Cargo 747 sits on the grass after running out of runway last night at Halifax Airport. pic.twitter.com/8cmL4M65BP — 🆕 HRMTrafficker 🆕 (@HRMtrafficker) 2018年11月7日

噴射機世界(fighter jets world)報導，這架飛機是波音747-400F，在當地時間清晨5時要降落，結果卻滑出跑道末端，最後停在距離機場圍欄僅約50公尺的地方，差點衝至機場外圍的公路上。當地媒體的畫面顯示，該飛機機腹摩擦地面、引擎嚴重損毀。但所幸機身並未起火，機上的4名人員僅受了點輕傷，之後送往醫院接受治療。

Had this thing skidded another 30 metres it would’ve been on Old Guysborough Road pic.twitter.com/GRRiq9bHTE — Tim Bousquet (@Tim_Bousquet) 2018年11月7日

受這場事故的影響，哈利法克斯機場緊急暫停所有航班起降，在清除主跑道後，於上午8點重新開放，不過事故飛機仍在機場末端等待飛安人員前來調查。

這架飛機是天空租賃(Sky Lease Cargo)公司所有，計畫在加拿大接運活龍蝦與其他120噸的海產，然後飛往中國大陸。

(中時電子報)