力挺江志銘連任！林佳龍北上陪掃街

林佳龍力挺江志銘連任，北上陪江掃街盼促台北、台中雙城交流！（陳世宗翻攝）

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台中市長林佳龍8日北上掃街助選行程滿檔，第三站陪同台北市內湖、南港區13號市議員候選人江志銘掃街拜票，受到現場鄉親熱情回應。林佳龍說，現任議員考驗的是服務品質和口碑，他特別肯定江志銘勤政愛民、認真問政，盼繼續連任，促台北、台中雙城交流；經過今天幾場掃街行程，看到許多民眾熱情回應，他也相當有信心，這次能衝高選票及席次。

林佳龍傍晚掃街車隊出發前受訪說，從周遭熱情民眾可見，江志銘服務品質很好，獲得市民支持，兩人也是20幾年老戰友，從他過去在當立法委員到現在擔任市長，在服務與各項市政推動都持續交流，他特別肯定江志銘問政好口皆碑、勤政愛民、非常用心且有好的成績，以他的表現為榮。

林佳龍指出，觀察一個人要看他長期的一致性，他大力掛保證，江志銘的本土意識及專業問政，加上服務的熱情，希望選民繼續支持江志銘連任。

林佳龍說，未來台中市與台北市仍有很多城市交流，盼透過江志銘，擴大、加速來推動。他也當面邀請江志銘，歡迎到台中參觀花博，相信以江志銘長期以來所累積的經驗，可進一步促進兩座城市更緊密的交流！

林佳龍強調，市民反應很熱情，也對黨內選情相當有信心！現任市議員考驗的是服務品質與口碑，新人則是要有特色，雖然台北市現在的選情相對比較複雜，但在市議員表現的部分，他相當有信心這次能夠衝高選票及席次。

(中時 )

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