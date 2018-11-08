熊讚原子筆大放送 林志展盼為選民帶來幸福

民進黨市議員候選人林志展近日在競選服務處推出熊讚造型原子筆、擦拭布和藥布等文宣品，提供需要選民索取，也希望藉熊讚公仔的魅力拉近選民距離，為選民帶來幸福。（李其樺攝）

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民進黨市議員候選人林志展今年競選連任，推出熊讚原子筆和以他個人為造型的擦拭布、藥布等競選小物，提供需要的選民索取。（李其樺攝）

民進黨市議員林志展今年參選第五選區（善化、新市、安定、新化、山上）市議員爭取連任，近日在競選服務處推出熊讚造型原子筆、擦拭布和藥布等文宣品，提供需要選民索取，也希望藉熊讚公仔的魅力拉近選民距離，為選民帶來幸福。

林志展上屆地方選舉以無黨籍身分首次參選台南市議員，以1萬5千多票第一高票當選市議員，展現堅強地方實力；林當選後加入民進黨，除了協助市政運作，也積極推動地方服務，年底地方選舉林志展獲得民進黨提名競選連任，目前聲勢穩定看好。

台北世大運去年推出「熊讚」吉祥物引發風潮，趁流行熱潮未退，林志展競選服務處近日也推出熊讚造型原子筆、林志展公仔擦拭布和藥布，提供選民無償索取，經濟實惠的競選小物備受民眾好評。

林志展表示，上屆地方大選，競選團隊同樣推出黃色小鴨造型原子筆，主要訴求溫馨形象，不到數天就索取一空；這次加碼推出熊讚原子筆和以他個人為造型的擦拭布、藥布，主要訴求「幸福」和「希望」，他承諾未來成功連任後，也會如熊讚能給予選民希望和幸福；藥布和擦拭布則象徵他會對症下藥，為地方除弊興利。

林志展說，發送競選小物只是一種形式，更重要的是能夠藉此邀請鄉親多來服務處走走，雙方坐下來泡茶聊天，除了當面傾聽鄉親對於地方訴求，另方面他也能夠向鄉親表述自己的政見，加深選民對自己的認同。

(中時 )

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