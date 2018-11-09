善化霸味薑母鴨 炭火中藥湯頭最清甜

2018年11月09日 07:19 中時 李其樺

善化霸味薑母鴨使用數十種中藥配方，加上碳火熬煮湯頭，味道清純甘甜，頗受老主顧歡迎。（李其樺攝）

善化霸味薑母鴨了招牌湯頭，可隨客人喜好加入鴨血、鴨肝、豆皮、高麗菜等數十種配料，猶如「迷你火鍋」。（李其樺攝）

顧客涂姓民眾（左）來善化霸味薑母鴨用餐超過11年，他說這裡的湯頭比坊間薑母鴨還要甘醇清甜，令人一吃上癮。（李其樺攝）

霸味薑母鴨在台南市善化區營業超過12年，不僅鴨肉新鮮，擁有高麗菜、豆皮、鴨肉丸等豐富配料，尤其是獨家炭火湯頭佐以數十種中藥材熬煮，味道清甜甘醇，讓人一吃上癮，為善化最受歡迎的薑母鴨老店之一。

老闆黃桂今年70歲，過去為夜市攤販，12年前因緣際會與太太蘇慈慧加盟創業，開起薑母鴨店，生意蒸蒸日上，4年前店面從善化區中華路，搬到進學路上，每年中秋節過後到隔年2月營業期間，不時有喜啖鴨肉的客人上門用餐。

黃桂表示，霸味薑母鴨店除了招牌薑母鴨，店內還提供超高麗菜、香菇、豆皮、金針菇、米血、麵線和鴨心、鴨腸、鴨肝等超過數十種佐料，一鍋薑母鴨有如小型迷你火鍋，予人豐富飽足感。

相比坊間一般薑母鴨店，霸味薑母鴨湯頭放入數十種中藥材，加上碳火熬煮，湯頭嚐起來味道格外清純甘甜，而且沒有一般薑母鴨湯的腥味；更難得的是，霸味薑母鴨湯頭標榜不放酒，避免顧客吃完薑母鴨後，因酒精招惹酒駕之災，讓顧客吃得健康又安心。

除了薑母鴨湯，黃桂表示，他們賣的鴨肉丸用料實在，一盤50塊的鴨肉丸配上麵線就能夠飽足一餐，很受到客人歡迎。

霸味薑母鴨善化店

地址：台南市善化區溪美里1037號

營業時間：每年中秋節後（約10月初）至隔年2月，每日下午4點至晚間11點。

電話：065810892

菜單：薑母鴨300元、鴨佛250元；鴨腸、鴨心、鴨肝、鴨肉丸、金針菇、香菇皆50元；豆皮、鴨血、米血、麵線皆30元。

(中時 )