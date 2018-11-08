心道法師推全球生態倫理 世界宗教議會演說受矚目

2018年11月08日 23:10 中時 葉書宏

5日晚間進行「包容的承諾，愛的力量：邁向和解」全體會議，心道法師（右）擔任主要講者。世界宗教博物館國際事務部主任瑪莉•瑞斯•哈比托教授（Maria Reis Habito）擔任翻譯。（圖由世界宗教博物館提供）

心道法師（左三）與跨宗教代表，參與「跨宗教的友誼：宗教領袖的見證與忠告」論壇。（世界宗教博物館提供）

心道法師分享他與天主教王榮和神父之間40年的友誼。（世界宗教博物館提供）

第七屆世界宗教議會特別安排心道法師帶領晨禱，他親授平安禪。（世界宗教博物館提供）

為期7天的第七屆世界宗教議會，11月5日進入第五天，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，當晚受邀在大會發表演說，分享他對當前地球生態的憂心，急切呼籲跨宗教合作，共同推動全球生態倫理，加入「愛地球、愛和平」運動，邁向生命大和解，為解決地球危機注入和平堅定的力量。

心道法師從1999年開始，連續五屆帶領世界宗教博物館專家及志工團隊參與世界宗教議會，是大會重要的支持夥伴。今年在11月1日晚間開幕式上，為世界祈福；4日下午在「靈性生態論壇」擔任主談人，倡議從靈性生態學角度，對抗極端氣候等地球危機。5日晚間進行「包容的承諾，愛的力量：邁向和解」全體會議，心道法師再度受邀擔任主場講者。

他表示，地球暖化，氣候變遷，四季不調，天災不斷，造成物種的記憶體錯亂、慢慢滅絕。這些危機迫在眉睫，沒有人可以置身事外。在大會推動全球倫理25年的基礎上，他更具體提出「全球生態倫理」的行動方案。要以愛為本質串連彼此，用生態倫理準則重建人與自然的和諧共生關係。療癒地球的方法是回歸靈性，學習原住民與生態共融的智慧，所以他目前正在緬甸籌備「生命和平大學」，就是為了積極發現地球的問題，找出具體的方案扭轉生態危機。

他深切期盼，跨宗教、跨專業的各界有心人士若能以此為目標，把同樣一件事做好，產生和諧共振的力量，就可轉化人心，消彌危機。並祈願地球永續，生命和解，相濟共生！

由於本屆議會宗教領袖非常關注氣候變遷與環境生態問題，心道法師語重心長的演說內容，與會者特別有共鳴。

此外，心道法師下午另受邀參加「跨宗教的友誼：宗教領袖的見證與忠告」論壇，分享他與天主教王榮和神父之間超過40年的友誼，靈鷲山僧院也因此交流開始護持二座隱修院並建立深厚友誼；另外近年積極展開「全球愛地球運動」，心道法師邀請與會代表共同推動。主持人、猶太教拉比阿隆．高申高史坦（Alon Goshen-Gottstein）讚譽，這個行動方案非常有啟發，不但跨宗教做朋友，還能積極相互連結，產生進一步的行動合作，意義非凡。

當天一早，大會特別安排心道法師傳授平安禪修，難得現場幾乎座無虛席，他示範禪修，並解說禪的口訣及重點步驟，法師娓娓道說佛經拈花微笑的禪宗公案，指出「專注」與「清楚」是禪修的兩大關鍵，末後參加者實際體驗並提問熱烈，法師一一回應，現場時見會心點頭，時有朗朗笑聲，跨心靈的暖流溫馨感人。眼睛幾乎全盲的老先生說，有一種坐在雲端的感覺，讓他看清楚接下來要怎麼走的道路。其他參加者表示，寧靜放鬆；思緒澄明；感受到慈悲。

(中時 )