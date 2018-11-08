談完陳其邁再聊韓國瑜 徐巧芯「一個字」評價

2018年11月08日 23:17 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市選舉民進黨候選人陳其邁在選舉初期主打的「正義溫暖」形象，綠營支持者盛讚人陳其邁是個「暖男」。不料，國民黨候選人韓國瑜聲勢後來居上，迫使陳其邁改變選戰策略，「犀利冷酷」再度出手。對此，國民黨台北市議員候選人、馬英九辦公室發言人徐巧芯回憶2015年遇見陳其邁，讓她見識到怎麼是「耍官威」；今日徐巧芯改談韓國瑜，她用一個字「真」就完成評價。

徐巧芯在臉書提及網友問她對韓國瑜印象為何？為什麼妳會評價他很「真」？徐巧芯表示，第一次跟韓總見面，是他要選黨主席的時候，韓總上她主持的節目受訪。韓國瑜一走進來，就對著徐巧芯說「巧芯巧芯得第一！」還知道她是學妹。一般都只有主持人對來賓做功課，韓總是她碰過的第一個來賓也認真對主持人做功課的。

韓國瑜在製作人來了之後，大家也聊成一團，歡笑聲不斷。第一次見面，就跟所有人打成一片，其實不是一件簡單的事。製作團隊對那次專訪的印象也很好，所以後來徐巧芯又訪問了韓總好幾次。她指出，太多的政治人物（如我所見到的陳其邁）是「台上一個樣、台下一個樣」，但韓總不管對小小的主持人、工作人員，都一視同仁，正因為這種態度，才會不斷聚集大家對他的支持和喜愛。

徐巧芯在訪問韓國瑜時，她就覺得韓國瑜一定會參選2018選舉！只是不知道他會在那裡選。最後，徐巧芯讚佩韓國瑜成為一位聲勢「大於國民黨」的政治新星！

(中時電子報)