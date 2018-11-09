指甲長出「恐怖黑線」 小心可能是皮膚癌

指甲長黑線，小心可能是皮膚癌。(圖／shutterstock)

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中時電子報
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如果指甲出現縱黑線或長痣，就要小心是否是黑色素細胞瘤。

指甲是皮膚的延伸，出現異常表現可能代表皮膚產生病變，其中指甲長黑線就是一個，「如同身上會長痣、長斑，甲片底下的皮膚也會，」懿聖皮膚科診所院長游懿聖表示，痣、斑是皮膚黑色素的變化，在門診很常看到指甲長黑線，「指甲的痣一般不會顯現，而是以色素延展的方式突顯在指甲上，形成一條長黑縱線。」

出現黑線該就醫嗎？

黑色素產生變化，最讓人擔心的就是黑色素細胞癌。皮膚癌在國人癌症中居第8名，常見的有基底細胞癌、鱗狀細胞癌和黑色素細胞癌，雖然黑色素細胞癌比例較低，但預後較差，且癌細胞會到處轉移，治療相對困難、辛苦。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師紀景琪表示，指甲長黑線一般是良性、不會出現其他皮膚症狀，大多病例的黑線寬度大都在0.1公分以下、不太需要就醫，但保險起見還是建議就醫，「如果寬於0.3公分就有可能是惡性疾病。」紀景琪也表示，如果指甲出現黑線，伴隨手指或指甲邊緣出現黑點，就有可能是「肢端黑色素細胞癌」，需要切除和治療。

游懿聖也指出，門診會以觀察為主，但如果發現黑色部分超過半個指甲甚至整個甲片、線條顏色、粗細、濃淡、間距不同，線條不連續或出現另一條黑線，指甲周圍的皮膚潰瘍、流血，都有可能是惡性變化，需要治療，「也有觀察了一段時間沒事，久了卻發生癌變的案例，」游懿聖說。因此不要以為黑線不痛不癢就忽略它。

指甲周圍的皮膚潰瘍、流血，都有可能是惡性變化。(圖片取自Bonifazi E. 2017. Longitudinal melanonychia in childhood. Eur. J. Pediat. Dermatol. 27 (4) 215-23.)

如果是惡性癌症　切除後還須追蹤

一旦醫師懷疑是惡性變化，會要求患者切片，切下一小片指甲和甲肉化驗。如果確定是良性的，切除後就沒事了，且良性變惡性的機率不高，一般不用擔心；但如果是惡性的，除了切除，還要安排全身影像檢查，看是否有轉移的跡象，如有需要則要化療，「黑色素細胞瘤即使早期也可能轉移，因此醫師對這樣的疾病都會相當謹慎，」游懿聖也指出，即使沒有轉移，也要定期回門診追蹤。

而皮膚手術會用到的「莫氏顯微手術」，游懿聖指出，莫氏顯微手術的優點是切除的同時，可以一邊檢視周遭皮膚是否也遭癌細胞入侵，用意是保存更大面積的皮膚，一般會運用在基底細胞癌、鱗狀細胞癌，尤其事發生在臉部的癌病變；但黑色素細胞瘤因為擴散得很快，在安全考量下醫師會切除較多周遭組織，「用不用莫氏顯微手術不是絕對的，醫生會根據患部情形作決定，病患也可以跟醫生討論。」

指甲長「黑線」該怎麼預防呢？很可惜，兩位專家都指出這件事情無法預防和避免，危險因子不明，且各年齡層都有機會，「尤其是長輩，出現黑線就要特別注意，因為跟年輕人相比，比較容易有其他併發症，」游懿聖說。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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