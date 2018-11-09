徐瑋婷秀美照引暴動 遭起底原來是好久不見的「虎妞」

2018年11月09日 09:00 中時電子報 綜合報導

近期內只要有到林口觀光或是購物的民眾，一定對這張平面廣告非常的印象深刻，引起大家的關注除了廣告本身的創意外，照片中的女主角更讓人似曾相識，斗大的雙眼、淘氣且動感的動作再搭配氣質的臉孔，酷似藝人「曾莞婷」以及「張玉嬿」結合，經中時電子報確認後，發現這位廣告女主角可是曾在演藝圈打滾過一陣子，也擔任過女人我最大的固定班底，本名叫徐瑋婷，而大家比較知道的另外一個名稱叫作「虎妞」。

雖然她早在2015年後就比較少出現在鎂光燈前，不過從她臉書狀態就可以發現，近期內似乎有慢慢復出的跡象，除了接下A7新林口建案的平面廣告外，也再為外景節目作準備，最近還Po了一張騎摩托車帶安全帽的照片，美麗的模樣讓網友們紛紛留下「騎個摩托車也這麼好看！！」、「女神注意安全哦」、「無時無刻總是美美的」等言語，足以見得徐瑋婷的人氣並沒有因為離開演藝圈而下滑，反而是吸引一票粉絲在關注她的一舉一動。

「演藝圈的紛紛擾擾讓她很受傷」徐瑋婷接受中時電子報採訪時脫口所說，當年的她因為對演藝圈十分的憧憬，覺得可以不顧一切的去追求自己想要的夢想，但是卻換來一些不好的回憶，因此決定回歸到家人的懷抱，幫助哥哥打拼醫美事業，雖然收入比在演藝圈來的多很多，不過心中總是有一點遺憾，覺得自己好像不該這樣子就結束；因此在今年，把這幾年賺來的錢，拿來成立了屬於自己的「彩虹國際娛樂」，一切從零開始，剛開始想說先累積自己實力，花個一至兩年時間，準備好後適時的復出，沒想到幾次無心的試鏡，竟然受到眾廠商們的青睞，獲得許多合作的機會，更有電視台找上門來邀請上節目、拍攝微電影等，讓她倍感驚嚇，也更堅定她復出的決心。

徐瑋婷Po出戴著安全帽照片後，受到許多粉絲稱讚。

徐瑋婷當年靠著女人我最大的固定班底逐漸走紅，雖然後來選擇離開，不過對她來說反而是一個讓自己喘息以及思考下一步的小空檔，從經營自己再出發，也因為這兩年的休息，更能以成熟的態度來面對演藝工作時的壓力，就像她在FB上所講的：上台前沒有練習一萬次，就不叫做「苦練」 .... 台上十分鐘，台下十年功」，近期內即將能再看到她的新作品，雖然她還是觀眾們熟悉的「虎妞」，但是她的表現絕對是讓觀眾、粉絲們驚豔，全新的徐瑋婷，再次將再出現在你我眼前。

(中時電子報)