東、南海威懾強敵 陸首秀兩戰術利器

2018年11月09日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

CM-401反艦飛彈

北京在這次珠海航展中，首度展示了兩款最新的尖端戰術武器系統，而軍事專家說，這旨在威懾東海與南海的對手。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，部署在邊境和海岸的609情報雷達，以及CM-401反艦飛彈都是首次公開展示。據負責研發的中國電子科技集團（CETC）14所說，609情報雷達能長程偵測如F-35隱形戰機、戰術彈道飛彈、還有接近太空的目標。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，對解放軍整體的反隱形與反彈道飛彈系統來說，609雷達是很重要的一部份。它可以與解放軍的海空戰鬥系統整合，形成強大的空對空與空對海防禦網。

此外，他並指出，CM-401系統其實是從戰術飛彈防禦系統改裝而來的反艦彈道飛彈。它能摧毀陸上的固定目標，或是中到大型戰艦等海上移動目標。而這兩種武器系統運作時，都需要其他許多具有不同高度與射程的多功能雷達系統支援。

珠海航展中展示的CM-401反艦飛彈武器系統。（路透）

宋忠平說，解放軍用的是先進版609雷達與CM-401系統，而其中多數都部署在東北亞和東海，也就是中國面臨核武及隱形戰機威脅的地方。

自1990年代北韓開始發展核武以來，核威脅始終是東北亞的安全問題，而這促使美國今年在日韓部署F-35隱形戰機。而在東海方面，中日間則存有釣魚台主權爭議。

北京軍事觀察員周晨明指出，這兩款武器首度在珠海航展中公開展示，旨在威懾區域對手，尤其是美國。他認為，或許北京想向美國亮出的最大威脅，就是609雷達。周晨明說，北京在航展中秀出的部份尖端武器，對象並不是普通參觀者和軍迷，而是想刺探中國軍情的外國軍事人員，以及駐在北京的業內人士。

(中時電子報)