美國農民：堆成山的大豆快爛了 貿易戰何時結束？

2018年11月09日 00:06 中時電子報 盧伯華

美國總統川普掀起對中國的貿易戰已經半年有餘，但還看不出結束跡象。雖然農民在期中選舉仍然投票支持川普的共和黨，但他們心裡焦慮感逐漸增加，因為農業做為美國極重要出口產業之一，卻在對中國貿易戰當中受創最直接、也最嚴重。現在美國農民著急的是，各方都認為美中貿易戰最後還是會達成協議，但它能在滿倉大豆腐爛前結束嗎？

《紐約時報》在一篇專題報導中指出了支持川普的美國農民所面臨的困境，報導說，目前正是大豆收成的季節，但農民們卻眼睜睜地看著堆積如山的大豆乏人問津。因為過去20年來，美國的大豆被大量銷往中國做為禽畜飼料，像種植大豆的北達科他州農民也因此擴大生產，許多城市與鄉鎮也因而繁榮起來。但是今年以來，大豆這項美國最大的出口產品失去了中國這個最大的客戶，在雙方互相加徵關稅的情況下，到今年10月中，美國出口到中國的大豆比去年減少了94%。

報導說，一名經營穀倉的業者表示，現在不僅倉儲爆滿，連穀倉旁的空地都堆滿超過3500萬公升的大豆，黃白色的大豆堆起的高度已經超過了許多山丘，上面蓋著防水布。農民們非常焦慮，期望著大豆的價格能在它腐爛前漲回去。

報導指出，川普認為強硬關稅手段可以改變與中國及其他貿易夥伴的經濟關係，使美國鋼鐵和汽車製造等工業復甦。但是像農業這種因全球化而形成對外國市場依賴的商品，這需要付出巨大的代價。

所有被川普關稅打擊的國家都選擇最關鍵的部份對美國進行報復，歐盟與中國都把目標針對美國農業州，而大豆則是美國中西部川普最堅定支持者所依賴的產業。

報導表示，一些農民戴著川普的「讓美國再次偉大」的帽子，相信川普會為了國家利益進行談判，因此現在承受痛苦是值得的，而他們的孩子未來會受益。不過也有些農民卻表示，很難理解政府這麼做倒底目的是什麼。一位農產業者表示，正在關注並試圖找出這場關稅戰爭的贏家，「但我知道有一個輸家是確定的，那就是我們，這很令人痛苦。」

中國是迄今世界上最大的大豆進口國，美國近20年大豆產業蓬勃發展是中國造成的，去年美國出口的大豆超過一半賣給中國，主要用作飼料和食用油。中國客戶讓像北達科他州在20年內種植大豆面積增加了14倍，同時建立起大豆產業鏈。農業部門還花了大量經費在中國做宣傳行銷，鼓勵中國人購買美國大豆，不過現在這些努力都白費了。

報導指出，前總統卡特曾在1979年向蘇聯禁運小麥，兩年後禁運結束，但蘇聯早就轉向烏克蘭獲取糧食。因此，有些農民認為，「就算他們明天就開會把所有事都解決掉，我也不認為這樣就能把所有的市場都拿回來。」

現在中國在國際上吞噬非美國產的大豆，例如加拿大以高價向中國出口豆類，然後以較低的價格購買美國大豆以滿足國內需求。其他一些國家則從美國購買更多豆類，像台灣要討好美國，就簽署了未來兩年收購更多美國大豆的協議，不過這些還是不足以消化堆積如山的大豆。

報導最後說，有些分析人士預測，一旦耗盡其他來源，中國將被迫購買更多的美國大豆。還有人則把希望放在美中達成協議之上，但等待是有風險的，因為大豆會腐壞，新的競爭者也會出現。

(中時電子報)