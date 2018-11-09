美國農民：堆成山的大豆快爛了 貿易戰何時結束？

圖為明尼蘇達州農民站在堆積如山的大豆上。美國農民們因為美中貿易戰而無法出口農產品，被迫在生活上削減非必要支出，是這次貿易戰當中受傷最重的人群。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普掀起對中國的貿易戰已經半年有餘，但還看不出結束跡象。雖然農民在期中選舉仍然投票支持川普的共和黨，但他們心裡焦慮感逐漸增加，因為農業做為美國極重要出口產業之一，卻在對中國貿易戰當中受創最直接、也最嚴重。現在美國農民著急的是，各方都認為美中貿易戰最後還是會達成協議，但它能在滿倉大豆腐爛前結束嗎？

《紐約時報》在一篇專題報導中指出了支持川普的美國農民所面臨的困境，報導說，目前正是大豆收成的季節，但農民們卻眼睜睜地看著堆積如山的大豆乏人問津。因為過去20年來，美國的大豆被大量銷往中國做為禽畜飼料，像種植大豆的北達科他州農民也因此擴大生產，許多城市與鄉鎮也因而繁榮起來。但是今年以來，大豆這項美國最大的出口產品失去了中國這個最大的客戶，在雙方互相加徵關稅的情況下，到今年10月中，美國出口到中國的大豆比去年減少了94%。

貿易戰爆慘狀 福特汽車：美鋼鐵價格全球最貴
牛皮不能靠吹 川普大砍聯邦預算引發美軍恐慌

報導說，一名經營穀倉的業者表示，現在不僅倉儲爆滿，連穀倉旁的空地都堆滿超過3500萬公升的大豆，黃白色的大豆堆起的高度已經超過了許多山丘，上面蓋著防水布。農民們非常焦慮，期望著大豆的價格能在它腐爛前漲回去。

報導指出，川普認為強硬關稅手段可以改變與中國及其他貿易夥伴的經濟關係，使美國鋼鐵和汽車製造等工業復甦。但是像農業這種因全球化而形成對外國市場依賴的商品，這需要付出巨大的代價。

所有被川普關稅打擊的國家都選擇最關鍵的部份對美國進行報復，歐盟與中國都把目標針對美國農業州，而大豆則是美國中西部川普最堅定支持者所依賴的產業。

報導表示，一些農民戴著川普的「讓美國再次偉大」的帽子，相信川普會為了國家利益進行談判，因此現在承受痛苦是值得的，而他們的孩子未來會受益。不過也有些農民卻表示，很難理解政府這麼做倒底目的是什麼。一位農產業者表示，正在關注並試圖找出這場關稅戰爭的贏家，「但我知道有一個輸家是確定的，那就是我們，這很令人痛苦。」

中國是迄今世界上最大的大豆進口國，美國近20年大豆產業蓬勃發展是中國造成的，去年美國出口的大豆超過一半賣給中國，主要用作飼料和食用油。中國客戶讓像北達科他州在20年內種植大豆面積增加了14倍，同時建立起大豆產業鏈。農業部門還花了大量經費在中國做宣傳行銷，鼓勵中國人購買美國大豆，不過現在這些努力都白費了。

報導指出，前總統卡特曾在1979年向蘇聯禁運小麥，兩年後禁運結束，但蘇聯早就轉向烏克蘭獲取糧食。因此，有些農民認為，「就算他們明天就開會把所有事都解決掉，我也不認為這樣就能把所有的市場都拿回來。」

現在中國在國際上吞噬非美國產的大豆，例如加拿大以高價向中國出口豆類，然後以較低的價格購買美國大豆以滿足國內需求。其他一些國家則從美國購買更多豆類，像台灣要討好美國，就簽署了未來兩年收購更多美國大豆的協議，不過這些還是不足以消化堆積如山的大豆。

報導最後說，有些分析人士預測，一旦耗盡其他來源，中國將被迫購買更多的美國大豆。還有人則把希望放在美中達成協議之上，但等待是有風險的，因為大豆會腐壞，新的競爭者也會出現。

(中時電子報)

美拉俄打中？習川會前 川普先於巴黎會晤普丁
美參聯會主席：中國是未來最大威脅 不是俄羅斯

文章來源：美國農民的大豆腐爛前，貿易戰能結束嗎？

貿易戰讓亞洲供應鏈重新整合　日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。