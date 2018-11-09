綠營正妹節目犀利提問 韓國瑜一句神回覆！全場笑翻

高嘉瑜犀利提問，韓國瑜神回覆讓全場笑翻。(取自YouTube)

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中時電子報
韓國瑜神回高嘉瑜，全場笑翻。(影片自52:30開始)
韓國瑜8日在美濃區高美醫專會場的造勢活動，現場湧進3萬名支持群眾。（林雅惠翻攝）

繼鳳山場大成功後，國民黨高雄市長韓國瑜昨（8日）在旗山舉辦第二場造勢晚會，再度獲得空前成功，現場湧進超過3萬民眾熱情相挺，一同齊唱軍歌「夜襲」，場面熱情又浩大。同時，韓國瑜也抽空接受政論節目訪問，民進黨台北市議員高嘉瑜更犀利指出「大家認為韓國瑜是大於國民黨的原因，是在於說韓國瑜不是傳統國民黨這樣子的政治人物」，質疑韓國瑜未來能改變國民黨，還是被國民黨同化，而韓國瑜一句神回覆就令現場嘉賓爆笑。

高嘉瑜在《少康戰情室》中提及韓國瑜不去1111六都合體造勢的理由，可能難以說服大家，但選舉還有10幾天，大家也期待韓國瑜是否有可能跟丁守中同台。接著她又說，韓國瑜紅了，超越國民黨之後，所有人都要黏到韓國瑜身邊，甚至不惜拖垮韓國瑜高雄選情也要站在他旁邊，「對於韓國瑜來講，我相信他自己心裡也有一把尺。」

高嘉瑜表示，大家都期待國民黨能改變過去，「大家認為韓國瑜是大於國民黨的原因，是在於說韓國瑜不是傳統國民黨這樣子的政治人物，可是未來韓國瑜能不能改變國民黨，還是被國民黨同化，這個也是大家想要看到的。」又稱韓國瑜在鳳山、旗山的造勢場中，王金平角色還是相當吃重，看不到選舉文化的改變。

對於高嘉瑜的提問，韓國瑜面帶笑容回應：「我知道像高嘉瑜議員在議會的表現、問政，有的時候也像非典型的民進黨…」此話一出，讓全場嘉賓瞬間爆笑，連高嘉瑜也笑了，連忙嬌嗔說不要害她。

韓國瑜接著又說，我們都希望台灣的政治社會能夠更和諧更美好，希望2018年高雄市長選舉之後，大家可以看到用一瓶礦泉水打這場選戰，未來台灣民主政治課上一定會有這一篇，也祝福高嘉瑜議員順利成功。

節目片段也引發PTT網友熱議，紛紛留言「高嘉瑜被虧了 >Q<」、「韓虧高，哈哈，非典型民進黨」、「嘉瑜被反打一波」、「魚何苦為難魚XDDDDD」、「被將一軍囉」。

(中時電子報)

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