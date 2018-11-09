利菁挺設計師潘怡良大秀 不怕身材被她看光光

2018年11月09日 01:56 中時 陳張眾

伊林名模林嘉綺為GIOIA PAN 2019春夏大秀壓軸登場，她身著頗具立體感的金色長禮服現身，氣勢十足。（TIS提供）

女星陳德容一襲黑色洋裝造型現身，展現不同以往的個性風格。（TIS提供）

造型師李明川以男性觀點演繹潘怡良作品，更笑稱服裝中能修飾身型的剪裁，讓他穿上後也能擁有肌肉猛男般的視覺效果。（TIS提供）

利菁8日出席設計師潘怡良同名品牌大秀，平日工作行程滿檔的她，特別抽空為好友站台，並選穿由其打造的黑色針織洋裝亮相，還大讚潘怡良的好眼力，只需藉由目測就可打造出完美貼合身型的作品。至於是否擔心自己的身材已被閨蜜看透透？利菁笑答：「這是我的本錢，是她的本事。」

同場出席的造型師李明川，則以男性立場點評品牌作品，一襲拼接上衣搭配白色長褲，整體俐落有型。他表示，潘怡良的設計透過剪裁就能達到修飾身型的功能，穿上後讓他也能擁有肌肉猛男般的視覺效果。而身著品牌黑色洋裝現身的女星陳德容，更自耳環、手鍊等配件細節下手，營造出不同於以往的酷帥個性。

曾榮獲中國時裝設計最高領域「金頂獎」殊榮的設計師潘怡良，2019春夏系列以「樂・GIOIA DELLA VITA」為主題，運用擅長的針織材質，結合泰雅族特有的編織技藝與圖騰，打造出強調自我個性和樂活態度的全新篇章，更請來伊林名模林嘉綺為大秀壓軸。

身著一襲金色深V禮服亮相的林嘉綺，氣場依舊不減，但最令她感到開心、幸福的，還是有5歲的大女兒Kuku相伴。林嘉綺表示，這是Kuku首次全程看她走秀，聽到身旁的人呼喊她的名字，更童言童語得問她：「為什麼大家都知道妳的名字叫林嘉綺？」讓做媽的她一時不知該怎麼回答。除了後台有最可愛的「時尚見習生」外，台前場邊更聚集了包含夏嘉璐、李翊君、羅時豐等不少明星助陣，亦點亮2018台北魅力展（Taipei IN Style，簡稱TIS）的開幕夜晚。

(中時 )