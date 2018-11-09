恆春鎮代助選傳暴力染血 雙方互咬指責　

2018年11月09日 01:43 中時 謝佳潾

恆春鎮代蔡新將8日晚間遭人毆打。（謝佳潾翻攝）

恆春鎮8日晚間爆出選舉流血衝突，鎮代蔡新將為幫鎮長盧玉棟拼連任助選，特在大光活動中心幫站臺讚聲，不料卻在場外與恆春漁會一行人爆口角，最後還上演全武行，而他因臉部遭江姓男子打到流血，質疑自己遭受「選舉教唆」，但漁會反擊是盧、蔡暴力在先，要兩人道歉；警方已介入調查，將依法究辦。

警方調查，8日晚間18時許，盧玉棟在大光里活動中心舉辦政見說明會，而助選員之一的蔡新將，因在會中發表漁會補助相關議題，而引起站在場會的恆春區漁會理事長陳瑞木的不滿，陳怒而在場外叫囂，隨後陳一行人碰頭演說完準備離開的蔡時，雙方即一言不合爆口角、拉扯。

期間，蔡遭1名江姓男子徒手毆打臉部成傷，幸送醫後無大礙，而逃離現場的江嫌則在醫院被警方查獲，他向警方表示，他在拉扯過程中也有受傷，所以才會到醫院治療。

據悉，蔡新將質疑整起事件起因於「選舉」，是漁會理事長陳瑞木教唆江姓男子毆打他。而此「疑點」傳出後，恆春漁會嚴正否認，不僅發出澄清稿還強烈譴責是盧、蔡兩人暴力在先，若兩人不為自己的暴力行為道歉，將採取法律行動，以還給漁民公道。

恆春漁會指出，連續好幾場下來，盧玉棟和蔡新將都公然散佈有關漁會的謠言，說什麼漁民要去買漁業用冰都要在300到400元之間，企圖誤導不知情的選民。事實上，一支冰只要150元，雖然漁會或是漁民都公開或私下告知他們這不是事實，但盧、蔡二人為求勝選仍我行我素，不惜抹黑漁會向法律挑戰。

漁會總幹事陳靜君說，陳瑞木原本想要去聽取政見，卻被盧玉棟陣營的人要求警方不得讓他進入。後來，有一位漁民要進入旁聽，卻被蔡新將代表強行推擠，該漁民衣服因被強拉撕毀，人也被打了幾個暗拳。

她強調，漁會對於盧玉棟陣營對無辜的漁民施用暴力，感到遺憾和不齒，盧等不應用子虛烏有的言論，攻擊對手以成就自己，既要發表政見，何必害怕鎮民去聽？漁會全體要求盧、蔡對他們的暴力行為向漁民道歉，否則將採取法律行動，以維護漁民、法律及民主的尊嚴！

警方表示，選舉過程中難免有意見不同，都應理性表達訴求，對於違法行為，分局絕對依法究辦，決不寬貸。

(中時 )