特種部隊退伍的他 竟誘騙女房仲脫光做這件事…

2018年11月09日 00:30 中時電子報 柯毓庭

一名特種部隊退伍，有妨害性自主、竊盜罪前科的43歲邵姓男子，日前路過宜蘭某房仲的辦公室，眼見裡面只有一位女房仲，竟佯裝要購屋，騙女房仲到空屋劫財，邵男擔心女房仲逃跑，甚至命令房仲脫光衣服，女房仲交出7000脫身。宜蘭地院後依加重強盜罪判邵8年徒刑，沒收犯罪所得，邵男上訴，高院昨(8日)駁回上訴。

據了解，邵男曾因妨害性自主和竊盜案，被判處7年、10個月，2016年5月才出獄。今年3月8日時，邵路經宜蘭市一間房仲公司，眼見辦公室內只有一名鄭姓女房仲，便佯裝購屋民眾，要求鄭女帶他去附近的成屋看屋。

鄭女不疑有他，便獨自帶少男前往，不料卻在樓梯間遭邵掐脖摀嘴，甚至推入房內廁所，並拿折疊刀抵住鄭女頸部，被壓制在地的鄭女不斷掙扎，導致臉部、頸部挫傷，雙腿、腳亦有撕裂傷。

邵向鄭女表示，只要給錢就可以脫身，但鄭女表示，身上只有少許現金，並聲稱錢都在辦公室，而鑰匙掛在房子大門上。邵怕鄭女伺機逃脫，將鄭女衣物脫光，再強押鄭女到1樓拿鑰匙。鄭女央求邵男，邵男同意鄭女穿回衣服，兩人才一同返回辦公室，後鄭女交出7000元，並傷痕累累的報警。

邵男到案後稱「我根本沒有拿刀去犯案，從頭到尾都沒有拿刀，而且那把刀上沒有我的指紋…不，我的DNA」，並強調「傷口也不吻合」，但法官考量邵男有贓物、毒品、妨害性自主、傷害、竊盜等犯罪記錄，判他8年徒刑。邵不服上訴，昨(8日)遭高院駁回。

(中時電子報)